雅萬高鐵峰會期間試運 專家：硬軟件共助東南亞聯通

據澎湃新聞報道，雅萬高鐵連接印尼首都雅加達和第四大城市萬隆，是「一帶一路」倡議和中印尼兩國務實合作的標誌性項目。雅萬高鐵也是中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外建設項目，最高設計時速350公里。項目建成後，雅加達到萬隆的旅行時間將由現在的3個多小時縮短至40分鐘，改善當地交通狀况、帶動沿線產業開發，助力印尼經濟和社會發展，預計於明年6月建成通車。

近年來，「一帶一路」倡議沿線國家的鐵路共建項目「捷報頻傳」。去年12月3日，中老鐵路順利通車。今年11月8日，泰國交通部透露，中泰高鐵一期工程施工進度已完成15%，預計2026年通車。

復旦大學「一帶一路」及全球治理研究院常務副院長黃仁偉日前在第六屆「一帶一路」與全球治理國際論壇上表示，東盟與中國已建立《區域全面經濟伙伴關係》（RCEP）、中國-東盟自由貿易區（CAFTA）。

黃仁偉認為，這兩大協定構成了東南亞地區區域聯通的「軟件」，中南半島等東南亞地區的鐵路基建則是「硬件」，只有硬件和軟件兼具，市場一體化才能完全實現。

（中美角力）