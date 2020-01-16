李克強出席10+3峰會 望各方支持香港加入RCEP

中新社報道，該次會議有東盟國家領導人以及韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄共同出席。柬埔寨首相洪森主持會議。李克強表示，當前國際地區形勢複雜多變，10+3國家應繼續致力於維護地區以及世界的和平穩定與發展繁榮，增進人民福祉。

將優化防疫增國際航班 方便東盟日韓留學生

李克強提出5點建議，一是保持區域經濟一體化進程，中方願繼續為RCEP經濟技術合作捐款，希望各方支持香港加入RCEP；二是深化東亞產業分工合作；三是提升危機應對能力，中方將在未來5年繼續向10+3大米緊急儲備機制捐資；四是深化人文交流，中方願以啟動10+3移民和領事負責人磋商機制為契機，為便利人員往來提供更多政策支持，優化防疫舉措，逐步增加國際航班，便利東盟和日韓留學生返中國復學；五是助力可持續發展，中方願牽頭展開10+3轉型金融研究、舉辦10+3清潔能源圓桌對話。

另據路透社報道，李克強昨天在柬埔寨與澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）進行了短暫對話。阿爾巴內塞隨後在記者會上表示，「對談具有建設性且正向，對於我國與中國的關係，我已多次表示，我們應該在可行處合作，對話向來是好事」。

（中美角力）