習拜會今登場 台灣問題料成焦點 美媒：冷戰2.0後首次超級大國峰會

綜合報道

中美領導人上次舉行面對面峰會是在三年前，時任美國總統是特朗普。當時中美關係雖然已出現貿易摩擦，但整體上仍比目前要友善。如今中美關係逐漸失去互信，雙方的言論也愈來愈充滿敵意，而兩國間的爭端已延伸至貿易、科技、安全和意識形態等各個領域。

華盛頓：會晤非具體成果推動

不會發表聯合聲明

這次「習拜會」被視為「第二次冷戰開始後的首次超級大國峰會」。美國國家公共電台（NPR）引述一名美國高層官員透露，「雙方不會發表任何形式的聯合聲明，這也是一次的確不由具體成果推動的會晤」，該官員稱，「拜登認為，為雙邊關係設立底線並確保有制約的競爭至關重要」。

報道指，拜登上任後已經與習近平進行五次視像或電話通話，但也未能減緩兩國關係惡化的速度。白宮國安會前亞洲事務高級主任麥艾文（Evan Medeiros）表示，「我不認為一次會晤就可以挽救或真正重新定義兩國關係」。他說，「如果一切順利，他們也許會將關係的曲線調整一點點」。

中央社引述上海國際問題研究院台港澳研究所長邵育群指出，這場會晤有助於穩定雙邊關係不再惡化，但美方對中國戰略仍是抱持「零和」態度，恐難發展公共衛生、氣候變遷等多邊合作。

拜登：雙方無誤解 只需弄清「紅線」

台灣問題被視為「習拜會」最重要的議題。習近平在今年7月與拜登視像通話時警告稱，「堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。民意不可違，玩火者必自焚」。據法新社報道，拜登昨天在柬埔寨首都金邊表示，他和習近平相互認識，並稱他們一直都有坦誠的討論。拜登說，「我們幾乎沒有誤解，我們只需要弄清楚紅線是什麼。」

內地學者：要化解問題 不激化矛盾

另據中新社報道，旅法學者、復旦大學中國研究院研究員宋魯鄭表示，拜登所指「劃紅線」是指台灣問題。他指出，「劃紅線」這一說法只是在美國國內說的。中美元首會面時，拜登未必還會這樣說。因為雙方見面，是要化解問題，而不是激化矛盾。

宋魯鄭認為，拜登會用其他更溫和語言表達美國的立場，或重複以前說法，比如「希望兩岸問題能夠和平解決」、「不改變現狀」。他表示，如果拜登所謂的「劃紅線」，是指大陸一旦對台灣動武，美國將作出反應；這等於把以往美國在台灣問題上所持的模糊立場變清晰。從這個角度而言，預期這次會面，拜登不會重提前述有關說法。

（中美角力）

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