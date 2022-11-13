天舟五升空 快速對接太空站 神十四3人天上首迎「太空包裹」

兩小時自主交會對接創紀錄

中國載人航天工程辦公室消息，天舟五號在上午10時03分，由長征七號遙六運載火箭搭載，在海南文昌航天發射場發射升空，大約10分鐘後，飛船與火箭分離並進入預定軌道，飛船太陽能帆板順利展開工作。天舟五號入軌且完成狀態設置後，於中午12時10分採取自主快速交會對接模式，成功對接於太空站天和核心艙後向端口。交會對接完成後，天舟五號便轉入組合體飛行段。

央視新聞引述官方稱，此次任務首次實現兩小時自主快速交會對接，創造了世界紀錄，這項技術突破對提升中國太空交會對接水平，提升太空站任務應急物資補給能力，有重要意義。

天舟五號發射任務是中國太空站「T」字結構在軌組裝完成後的首次發射。天舟五號由中國航天科技集團五院抓總研製（指「全局統籌研製」之意），由貨物艙和推進艙組成，貨物艙用於運輸各類物資，推進艙提供能源和動力。飛船為全密封貨運飛船，是世界現役貨物運輸能力最大、在軌支持能力最全面的貨運飛船。

送工作生活物資 包括水果種子

天舟五號裝載有太空人系統、太空站系統、太空應用領域的貨物及實驗載荷超5.2噸，攜帶補加推進劑1.4噸，將為神舟十五號太空人乘組3人6個月在軌駐留、太空站組裝建造和太空應用等提供物資支援。天目新聞引述中國航天科技集團五院貨運飛船系統副總指揮李志輝指，天舟五號創下多個「首次」，包括部分性能參數突破、在太空站三艙建成後首次來訪飛行器、首次在有太空人駐留下實施對接目標80噸量的交會對接等。

李志輝稱，天舟五號今次送上天的「太空包裹」，將用於發展3項實驗載荷，包括澳門學生科普衛星一號、宇航用氫氧燃料電池、空間寬能譜高能粒子探測載荷等，其中澳門科普學生衛星將於今年澳門回歸紀念日期間釋放。飛船亦運送了新鮮水果，以滿足太空人營養需要。飛船還搭載了約1公斤植物種子開展航天育種實驗，包括水稻、小麥、玉米等主要糧食作物和小量林木種子。

據《解放軍報》盤點，中國今已從文昌發射場成功發射5艘天舟貨運飛船，其中天舟一號與天宮二號交會對接，突破掌握貨物運輸、推進劑在軌補加等關鍵技術；其餘4艘飛船均與太空站成功對接，為太空人送去工作生活物資。