九合一投票倒數兩周 藍綠雙北大造勢

朱立倫：四都選情領先

國民黨昨晚在新北市舉辦「再一次歡呼 六六大勝」六都市長候選人合體造勢活動，中央社引述朱立倫國民黨主席說，造勢由新北市長侯友宜領軍，展現出國民黨大團結。朱立倫又稱，國民黨在台北、新北和桃園的選情領先，台中也非常穩定；南部的高雄和台南，候選人柯志恩、謝龍介，已展現出全力以赴的決心。晚會有1.2萬民眾出席。此前宣布辭去立委的國民黨台北市長候選人蔣萬安在六都候選人中最後一個出席，他表示，會用誠懇態度積極提出治理城市願景，把支持者熱情變成選票。

蔡英文等為雙北候選人站台

民進黨的造勢晚會則在台北凱道舉行，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌出席，台北和新北市長候選人陳時中、林佳龍站台造勢，尋求連任的高雄市長陳其邁更首度北上站台力挺，現場十分熱鬧，擔任晚會主持人的立委吳思瑤及羅致政統計，現場與會人數超過5萬人。

昨日在高雄舉行市長選舉政見會，由柯志恩迎戰陳其邁。陳其邁在上屆選舉中曾敗給國民黨對手韓國瑜，後韓國瑜被公投罷免，陳其邁亦辭去行政院副院長職務，補選為高雄市長。在政見會上，柯志恩與陳其邁在「青年人口」議題上各有表述，《聯合報》報道，陳其邁在結辯時提及選對人可爭台積電晶圓廠落戶高雄，選錯人就只是建賽馬場，暗批韓國瑜當年的政綱。柯回應稱，「不用懷念韓國瑜，今天的對手是柯志恩」。至於自己表現如何，柯志恩表示，應由市民打分數。

台北市昨也舉行市長選舉公辦政見發表會，包括蔣萬安、陳時中、無黨派候選人黃珊珊共12名候選人參加，為史上最多，共拆成6組分時段全日舉行。