多地過度防疫鬧出負面新聞釀悲劇

封校員工墮樓亡

綜合內媒報道，深圳大學一名員工上周五（11日）下午在南校區墮樓亡，引發關注。校方昨（12日）通報指，該員工為後勤保障部餐廳員工，排除刑事案件，已成立專項工作組調查。該回應引發網民不滿，指事件涉及剝削員工等情况，但通報內容不痛不癢。一些深大學生也反映，學校封校期間工作生活環境惡劣，並透露員工因疫情留校一個月不讓回家，只能在課室打地鋪，且需自掏腰包吃貴價食堂，認為務工人員的心理問題未被重視。

無防護服 心臟病患失救

北京朝陽區有民眾心臟病發，網傳因病患無防護服，救護車到場幾個小時未能開出小區，導致病人死亡。朝陽區委區政府昨日通報稱，上周四（10日）中午12時50分金盞嘉園居民家中老人疑似突發心臟病，救護車在下午1時27分到達樓下，1時29分開始為病人作心肺復蘇近30分鐘後，患者生命體徵無恢復，家屬放棄搶救，後醫生開具死亡證明，送至殯儀館。有網民指出，全文完全不提防護服耽誤的事情，避重就輕。而朝陽區則稱會調查。

奶茶店無辜被停業 執法人員被懲處

另外，10日，黑龍江省大慶市肇州縣一間奶茶店服務員因對顧客先說「歡迎光臨」後才叫掃健康碼，被批評「說晚了」，該顧客自稱是市場監管局工作人員，當場責令該奶茶店停業。事件發酵後，縣政府成立調查小組，翌日晚通報，以檢查為名濫用職權等行為，分別予以「放蛇」的3人記過並調離執法隊伍、批評教育等懲處。附近商戶則表示，常遇到「暗訪」，曾因店裏電子體溫槍沒電就被要求停業，要去市監局申請才恢復營運。

（新冠疫情）