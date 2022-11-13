官媒為二十條「護航」 強調非修正防疫總方針

新華時評稱，二十條優化措施充分彰顯了3個「堅定不移」，由於堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針，令中國有效應對全球多輪疫情衝擊，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。「堅持既定的疫情防控總策略總方針，是從黨的性質宗旨出發、從我國國情出發確定的，各地各部門必須進一步提高政治站位，保持戰略定力。」

《人民日報》稱：「我們的防控政策是經得起歷史檢驗的，我們的防控措施是科學有效的，是最經濟的、效果最好的。」文章提到要充分認識優化調整防控措施不是放鬆防控，更不是放開、「躺平」，而是適應防疫新形勢和新冠病毒變異的新特點，堅持既定的防控策略和方針，進一步提升防控的科學性、精準性。《解放軍報》則提出「要切實把思想和行動統一到黨中央和習主席決策部署上來，完整、準確、全面貫徹落實黨中央決策部署」，科學精準做好疫情防控各項工作，堅決打贏常態化疫情防控攻堅戰。

國務院旗下《經濟日報》在評論中指出，要努力以最小代價實現最大防控效果，以科學精準防控措施集中力量打好重點地區疫情殲滅戰，切實保障群眾正常生產生活秩序。

（新冠疫情）