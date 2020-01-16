疾控官員：改「5+3」省30%隔離資源 廣州認調整防疫「挑戰大」 重慶民眾嘲「自願靜默」

隨疫情變化 隔離政策或再「優化」

國務院聯防聯控機制昨日下午舉行發布會，據中新社報道，中國疾控中心傳防處研究員王麗萍表示，未來隨着新冠病毒不斷變異，對該疾病認識不斷深入，以及國內外疫情形勢變化，中國政府不排除對隔離措施進一步優化調整。她指出，優化措施是基於病毒新特點，以及前期防控實踐基礎上做出的調整，強調並不是集中隔離作用必要性降低，集中隔離密接人員「在中國近3年的抗疫實踐中發揮了非常重要的作用」。國家疾控局副局長常繼樂表示，對密切接觸者「7天集中隔離+3天居家健康監測」調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，少了的2天可以省出30%的隔離資源。他又透露對密接者的檢測中，平均10萬人找出3名感染者。

孫春蘭：二十條穩中求進

副總理孫春蘭在二十條公布當日（11日）舉行國務院聯防聯控機制電視電話會議，強調二十條是對第九版防控方案的完善，「是穩中求進、走小步不停步、符合國情、更加科學精準的舉措」，不是放鬆、更不是躺平，各地要結合實際操作好，加強政策解讀、培訓指導，確保落實到位。會議結束後，重慶、福建、浙江、江蘇、湖南、湖北、四川、陜西、安徽、海南等多省市接連召開疫情防控工作電視電話會議，落實中央和國務院要求，調整當地防疫舉措。

國家衛健委昨日通報，上周五新增11,803宗本土個案，是第二日破萬。其中廣東最多，全省新增本土個案3756宗，大部分個案來自廣州。廣州此輪感染者累計破萬，面臨3年來最嚴峻疫情。二十條發布後，廣州市衛健委副主任張屹表示，即日起調整防疫措施。廣州市疾控中心黨委書記張周斌在央視節目中稱，優化防控措施對目前廣州的疫情處置挑戰較大，如風險區域「高、中、低」變「高、低」，需要流調人員有更深厚的功力，在樓宇、人口密集的城中村，「一些樓和樓的間距就是一個握手的距離」，俗稱「握手樓」，非常考驗精準劃定流調風險區域。當日廣州解除16,527名次密接者隔離。

除廣州外，河南新增2164宗、內蒙古和重慶分別新增超過1200宗。近期個案激增的重慶早已開始對多個區域實施管控，雖二十條規定嚴禁「隨意靜默」，不過當地昨再有多個區發布臨時管控7天通知。由於管控措施由各個小區而非政府宣布，被認為是「上有政策，下有對策」的做法。當地網民在微博發起「重慶市民自發靜默7天」的話題，成為熱搜後遭禁。

首都「接濟」返京者解限制

北京昨日截至下午3時新增本土個案98宗，其中92宗為隔離觀察人員。市委宣傳部副部長徐和建在發布會上表示，北京啟動長期滯留京外人員專項救濟，推送解除彈窗、購票限制，主動對接滯留京外一個月以上、且有返京意願人員，推送給進返京人員服務系統處理。

明報記者

（新冠疫情）

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