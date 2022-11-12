北京聞風：世界互聯網大會再釋開放信號 網企推進「數實融合」 ／文：鍾鳴九

浙江大學區塊鏈研究中心主任楊小虎表示，疫情在一定程度上阻礙了國際交往，但互聯網可跨越地界，促進交流。舉辦世界互聯網大會，是中國續向世界傳遞開放信號。

習近平在賀信中強調加快構建網絡空間命運共同體，並表示願同世界各國攜手走出一條數字資源共建共享、數字經濟活力迸發、數字治理精準高效、數字文化繁榮發展、數字安全保障有力、數字合作互利共贏的全球數字發展道路。

學者：數字經濟發展 緩解市場社會矛盾

復旦大學中國研究院特邀副研究員劉典認為，在全球面臨一定程度數字經濟發展難題和困境的情况下，中國以實踐向全球貢獻中國方案。一是發展促進數字經濟與實體經濟融合，推動傳統產業轉型升級。二是數字經濟發展過程中緩解了市場與社會間的矛盾，確保數字經濟發展紅利能够轉變為社會福利，實現共同發展。

大會發布的報告顯示，截至今年6月，中國數字經濟規模達45.5萬億元人民幣，佔GDP39.8%，總量居世界第二。

中國官方一直著力推動數字經濟發展。二十大報告提出，加快發展數字經濟，促進數字經濟和實體經濟深度融合，打造具有國際競爭力的數字產業集群。但官方也在警惕數字經濟發展所帶來的壟斷與資本無序擴張等問題，從去年起多次出手整頓市場。

阿里：積極參與網絡共同體建設

在此背景下，網企紛紛迎合政策導向，調整自身定位。阿里巴巴董事會主席兼首席執行官張勇表示，會始終紮根實體經濟，積極參與網絡空間命運共同體的建設，利用好數字技術幫助中小企業，推動產業變革加速到來。京東集團首席執行官徐雷稱，積極推動數實融合是網信企業助力中國式現代化建設的一項重要任務。

劉典提出，促進「數實融合」首先需構建以解放和發展數據生產力為核心的政策體系。通過優化監管體系與政策傳導機制，強化科技巨頭與公共部門相互緊密聯結；科技巨頭和平台企業則要起帶頭作用，加快深化產業數字化轉型，將數字技術與產業鏈深度融合。

其次，國家和企業共同致力於打造具有國際競爭力的數字產業集群。國家為企業走向全球市場提供更多支撐，以開放促競爭，以競爭促創新。最後，探索實現數字時代國家與市場良性互動的制度建設，形成常態化監督機制，充分發揮資本作為生產要素的積極作用。

文：鍾鳴九