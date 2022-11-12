內地調低Ct值陽性判定 看齊本港 檢測商料有利通關逆隔離

金冬雁：仍太嚴 倡放寬

身兼檢測商負責人的中大生物醫學學院客座副教授招彥燾表示，本港現以Ct值35作界線，35以上視為「陰性」，低於35一般視為陽性，而內地原將Ct值低於或等於40視作陽性。他認為現時內地將入境陽性Ct值界線調低至35，看齊本港，相信對兩地通關或「逆隔離」有正面影響。港大醫學院生物化學系教授金冬雁認為，兩地以Ct值35作陽性標準仍太嚴謹，建議可放寬，寧願做多數次檢測分析Ct值是下跌還是上升，以判斷個案是否新感染及具傳播風險。

史立德料兩地人流增少於一成

對於內地放寬入境，廠商會會長史立德認為可便利廠商回內地，預期兩地人員往來將有不多於一成增長。他說近期內地健康驛站名額只有約1000個，搶名額猶如「望天打卦」，期望內地可增加名額到3000至5000個。廠商會副會長施榮恒正在武漢公幹，昨剛完成7天酒店隔離，他認為新安排對於經常往來香港及內地的商務人員屬一大喜訊，可提升到內地意欲，他身邊已有朋友正計劃到內地。

姚柏良：對港旅業無幫助

攜程旅行昨公布在內地公布「5+3」後一小時內，中國入境航班機票訂單量較前日同時段翻倍，國際航班搜索量增長兩倍。國泰航空回覆本報查詢時表示將按需求增加航班班次。不過，旅遊界立法會議員姚柏良認為內地入境「5+3」對本港旅遊業無幫助，因內地旅客一般只來港數天，並順道到澳門遊玩，惟港澳未通關，旅客回到內地仍要隔離，相信措施無法增加內地客來港意欲。

本港正爭取與內地通關，史立德認為內地入境「5+3」是「開關」信號，對與內地通關感樂觀。全國人大常委譚耀宗稱內地疫情反覆，「一下子通關未必做到」，他表示中央支持逆向隔離，港府已與內地設專案組處理，惟未知何時公布詳情。

政府發言人回應稱，一直努力推進聯通內地的相關工作，會繼續與內地商討，爭取在不增加內地疫情風險的前提下，循序漸進恢復跨境往來。

（新冠疫情）