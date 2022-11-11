進博會閉幕 意向成交額同比增3.9%

有港企稱人流銷售減近半

今屆進博會有不少德企參展。第五年參展的德國鋼琴品牌施坦威（Steinway & Sons），今年帶來的「大師」系列8×8限量版鋼琴，是首次在中國公開亮相，吸引不少觀展人士試琴。施坦威鋼琴亞太有限公司的音樂教育專員鍾譯萱表示，這幾年疫情防控的影響確實存在，「有挑戰，但我們每年都有經過進博會發現顧客，並最終成交。我們仍然希望進博會辦下去，它是一個很好的平台讓大家認識我們」。

德企讚進博會好平台 續擴中國市場

鍾譯萱介紹，施坦威現於中國有30多間門店，未來將繼續在中國發展線下零售門店，並不斷開拓「全施坦威學校」。施坦威鋼琴2017年在北京設立亞太區首家旗艦店，2018年在上海設亞太區總部，是公司旗下第三大全球運營中心。2016年至2021年，施坦威亞太區淨銷售額的年複合增長率16.1%。同期，中國市場貢獻的淨銷售額從4600萬美元（約3.61億港元）增至1.165億美元（約9.14億港元），年複合增長率20.4%。

明報記者沈燕媚上海報道