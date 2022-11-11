多地現賄選 時代力量籲拒「黑金參選人」保民主

警查獲3宗縣長選舉賭盤案 拘6人

而在新竹縣竹東鎮，一名里長為爭取連任，利用舉辦鄰長餐會、送禮品的方式買票，涉嫌違反選罷法「行求賄賂」罪，獲准3萬元保釋；嘉義和宜蘭則分別有鄉代表參選人涉現金賄選買票被調查。

時代力量黨主席、立委陳椒華昨指出，根據統計，今年截至10月，選舉賄選受理案件已高達1433件，被告人數達3144人。10月份單月更飈高至826件賄選案。陳椒華說，籲請全台選民跟時代力量一起拒絕黑金參選人，選出最優秀的人選，保護台灣的民主。

台南議員服務處遭槍擊

另據中時新聞報道，台南市第2選區議員謝財旺服務處，也是其女兒、議員候選人謝舒凡競選總部，昨日凌晨3時許疑遭歹徒持衝鋒槍掃射30槍。警方其後在調查中發現，歹徒還到學甲工業區一間科技公司連開58槍，再變換車牌逃逸。目前警方已經鎖定特定對象全力追緝。謝財旺對此表示，從政以來光明磊落，懷疑有人在幕後操控槍擊案來影響市長及市議員選情。