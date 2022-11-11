蔣萬安辭立委競逐台北市長 黃珊珊：作秀成分居高 民進黨7候選人不請辭

九合一地方選舉將於11月26日舉行投票，綜合中央社等台媒報道，投入台北市長選戰的蔣萬安昨早到北投自強市場掃街拜票，他在受訪時宣布正式請辭立委職務，稱展現「破釜沉舟、一定要贏」的決心，要全心全意全力為台北打拚，帶領台北重新啟動。

根據台灣民意基金會昨公布的「台北市長選舉的最新發展」最新民調，蔣萬安以29.8％支持度領先，黃珊珊26.6％位居第二，陳時中21.8％排第三。

陳時中：蔣在立院功能不大 對請辭無感

針對蔣萬安請辭一事，前疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這是蔣萬安的政治判斷，但蔣在立法院的功能不是那麼強烈，「辭與不辭在我來講，沒有什麼特別的感覺」。陳時中競選總幹事吳思瑤則直言，蔣萬安之所以辭立委，是因為他的選情確實每下愈况，因此急切地「下猛藥」使出殺手鐧，希望為自己在選戰後續扳回頹勢。

前台北副市長黃珊珊則認為，雖然蔣辭職是好事，但有點晚。黃指出，她本人於8月宣布參選後就立即辭去台北市副市長一職，而蔣萬安於5月就已經宣布參選，直到現在才請辭，認為他作秀的成分居高。黃珊珊雖然是無黨籍，但獲台灣民衆黨主席、台北市長柯文哲力撐。

本屆九合一選舉同樣擁有立委身分的候選人還有另外11人，包括7名民進黨提名縣市長候選人。民進黨秘書長林錫耀昨日表示，該7名縣市長候選人均不會請辭。他指出，黨內很早就有共識，固然請辭立委是一種選舉策略，不過與其採取這樣手段，不如打「正規戰」，好好爭取民眾認同。

前民進黨立委郭正亮認為，蔣萬安應是擔心萬一陳時中崩盤了，票會流向黃珊珊，當然要做萬全準備、破釜沉舟，辭立委當然是一個很好的動作。

台中高雄市長請假 投入選戰拼連任

此外，台中市長盧秀燕和高雄市長陳其邁各自向市府請假，投入選戰爭取連任。國民黨籍的盧秀燕昨早首次站上宣傳車掃街，她表示「最後必須做全力的衝刺爭取勝利」。先前秉持市政優先的陳其邁，昨日也正式請假。他說，因為時間非常短，會充分掌握時間，在人口比較多的行政區掃街遊行，希望能夠獲得市民的支持。陳其邁是民進黨籍，2020年6月時任高雄市長韓國瑜遭罷免後，陳其邁在補選中成功高票當選高雄市長。