習提倡節約美德 電商淡化雙十一

至截稿前，京東公布昨晚8時啟動活動後僅1分鐘，蘋果公司產品成交額即破10億元（人民幣，下同）；而天貓只公布了更早前「戰報」，指截至10日零時，有148個商品類別成交額增長超100%，44間中華老字號成交額破千萬元。

各社交平台被指「壓熱度」

第一財經報道，已連續7年舉辦的雙十一晚會今年取消，天貓、京東、拼多多等電商平台都未舉辦營銷預熱的大型晚會。各社交平台也被指「壓熱度」，本報於昨深夜至凌晨截稿前查看新浪微博熱搜榜，發現無一條與「雙十一」有關的話題。

全國大力弘揚自力更生風潮

電商淡化「消費狂熱」的情况引起輿論熱議，有分析認為與中央最新精神有關。中共二十大報告提出，要在全社會弘揚勞動精神、奮鬥精神、奉獻精神、創造精神、勤儉節約精神，培育時代新風新貌。而中共中央總書記習近平在二十大後率領政治局常委瞻仰延安革命聖地時也指出，年輕一代要繼承和發揚吃苦耐勞、自力更生、艱苦奮鬥的精神。目前，全國各地掀起營造崇尚節約良好風氣、大力弘揚自力更生艱苦奮鬥精神的風潮。