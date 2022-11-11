高原無人機亮相珠海航展 中印邊境添戍邊利器

中國航天科工集團展出的GQ580型無人直升機，專為應對高原環境而設計。該機採用少見的縱列雙旋翼佈局，升限7000米，可航行8小時、1200公里，最大有效載荷200公斤。GQ580除可高空偵察、打擊，提供通訊中繼服務，還可為交通不便的高山哨所提供物資補給。

聯合飛機集團推出的TD550高原型無人直升機也是首次亮相，具有「大載重、長續航、高原性能強」突破，飛行高度覆蓋中國最高海拔哨所。同場首次現身的無人直升機還有GQ680、GQ580、GQ320系列無人機，可攜帶小型導彈，廣泛應用於戰場勘察、打擊、指揮通訊，以及民用市場。

無人直升機為最高哨所送補給

至於高速隱形無人機飛鴻97A，是航天九院研製，可攜帶8枚微型空對空導彈，能與殲20等戰機組成編隊協同作戰、護航，被視為「忠誠僚機」。同樣具備「忠誠僚機」潛力的翼龍3，有洲際飛行能力及強大掛載佈局，現場翼龍3掛載了藍劍21AR反輻射導彈、雷石6滑翔制導炸彈、250kg子母彈、神龍150制導火箭、雲影160巡飛器等，以及本報此前披露的霹靂10空對空導彈，强化空中格鬥能力。

激光武器截小型無人機

其餘先進無人機還包括能在1.5萬米高空偵察打擊的WJ700，曾在2019年國慶閱兵亮相的超音速無人機無偵8，猶如「無尾魔鬼魚」的全自動高空偵察隱形無人機天鷹。在海外市場大受歡迎的軍用翼龍1E、翼龍2無人機亦相繼進行飛行表演。反無人機系統方面，出現了用於攔截小型無人機等「低慢小」目標的車載戰術激光武器系統，以及LW30激光防禦武器系統反無人機體系。