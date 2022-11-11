河北寧晉縣疑瞞報疫情 學生缺糧缺藥

【明報專訊】中央政治局常委會昨日的疫情專題會議提到在服務保障校園等方面，要採取更為精準的舉措。而就在近日，河北省邢台市寧晉縣第一私立學校師生及家長在網上控訴當局疑瞞報確診數，又不按防疫政策安頓患者，學生封在校內卻物資不足，缺糧缺藥。
只發幾包退燒藥 沒單獨隔離
有自稱寧晉縣第一私立學校學生發帖反映，該校一個宿舍內住了20至40名女學生，封控當日已食物短缺。學校更只給發燒的學生幾包退燒藥，既沒單獨隔離，也沒做核酸檢測，到前天（9日）校方直接將發燒和沒發燒學生同車送回家。
另一名網民上載一段相信是學生家長與校方負責人的電話錄音當中，家長指摘學校不負責任，將已發燒的孩子送回家，晚上到家，翌日清晨即被測出新冠陽性，家長質疑同車還有沒發燒的學生，此舉會造成交叉感染風險。此外，有指當地方艙醫院已經爆滿，核酸用的咽拭子也數量告急。學校不單物資告急，出現12個孩子4天分5個饅頭的情況，有學生發燒也不許通知家長。
「寧晉縣防疫」標籤昨一度登上熱搜榜，並佔據前列，但不久後便消失。本報記者先後多次撥打寧晉縣疾控中心、防控辦，以及邢台市防控辦和疾控中心電話，但全部無法接通。邢台市政府接線人員只着記者找寧晉縣政府；寧晉縣政府則提供了一個電話號碼，惟記者打過去，雖有人接聽，但記者連一個字都未說就被掛線，再致電過去已無人接聽。
據河北省通報，截至昨日9時，寧晉縣有9處中、高風險區；但第一私立學校並不在風險區內。此外，前日疫情數據顯示，邢台市並無新增確診，寧晉縣也沒感染者。
鄭州3萬師生被封 公開求助
另外，一封由河南省鄭州航空工業管理學院校友總會發出的《致全體校友、社會愛心人士的公開信》引發關注。公開信表示，3萬名師生被封在校園靜默管控，防疫、生活物資消耗巨大，資金吃緊、物資短缺，因此向廣大校友、社會各界愛心人士、愛心企業及社會組織發出捐款捐物的募捐求助。
《人民日報》引述鄭州航空工業管理學院楊老師確認學校物資緊缺，「學校防疫物資確實缺乏，包含防疫物資以及生活用品」，且「防疫物資就是給老師和工作人員用的」。