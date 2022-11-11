河北寧晉縣疑瞞報疫情 學生缺糧缺藥

只發幾包退燒藥 沒單獨隔離

有自稱寧晉縣第一私立學校學生發帖反映，該校一個宿舍內住了20至40名女學生，封控當日已食物短缺。學校更只給發燒的學生幾包退燒藥，既沒單獨隔離，也沒做核酸檢測，到前天（9日）校方直接將發燒和沒發燒學生同車送回家。

另一名網民上載一段相信是學生家長與校方負責人的電話錄音當中，家長指摘學校不負責任，將已發燒的孩子送回家，晚上到家，翌日清晨即被測出新冠陽性，家長質疑同車還有沒發燒的學生，此舉會造成交叉感染風險。此外，有指當地方艙醫院已經爆滿，核酸用的咽拭子也數量告急。學校不單物資告急，出現12個孩子4天分5個饅頭的情況，有學生發燒也不許通知家長。

「寧晉縣防疫」標籤昨一度登上熱搜榜，並佔據前列，但不久後便消失。本報記者先後多次撥打寧晉縣疾控中心、防控辦，以及邢台市防控辦和疾控中心電話，但全部無法接通。邢台市政府接線人員只着記者找寧晉縣政府；寧晉縣政府則提供了一個電話號碼，惟記者打過去，雖有人接聽，但記者連一個字都未說就被掛線，再致電過去已無人接聽。

據河北省通報，截至昨日9時，寧晉縣有9處中、高風險區；但第一私立學校並不在風險區內。此外，前日疫情數據顯示，邢台市並無新增確診，寧晉縣也沒感染者。

鄭州3萬師生被封 公開求助

另外，一封由河南省鄭州航空工業管理學院校友總會發出的《致全體校友、社會愛心人士的公開信》引發關注。公開信表示，3萬名師生被封在校園靜默管控，防疫、生活物資消耗巨大，資金吃緊、物資短缺，因此向廣大校友、社會各界愛心人士、愛心企業及社會組織發出捐款捐物的募捐求助。

《人民日報》引述鄭州航空工業管理學院楊老師確認學校物資緊缺，「學校防疫物資確實缺乏，包含防疫物資以及生活用品」，且「防疫物資就是給老師和工作人員用的」。

（新冠疫情）