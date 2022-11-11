廣州海珠再封區3天 市民憂封城囤貨

廣州城區海珠疫情最嚴重，昨增2369宗；另一舊城區荔灣也出現新疫情爆發點，該區疫情正處快速發展期，實時傳播指數已由前期1.1上升至2.6，部分地區已出現聚集性疫情。廣州除3個遠郊區外，昨起全面暫停中小學、幼稚園、教育機構等線下教學，住宿高中、大學亦全封閉管理。

海珠、荔灣、番禺等區陸續強化社會面疫情防控，引發民眾擔憂會否將封城並開始囤貨。有網民上載相片，顯示廣州部分超市大排長龍，有貨架更被清空，亦有網友指見別人「一車一車買東西」、「發現超市快被搬空」，指被搶空的超市猶如「蝗蟲過境」。

黃坤明：生活物資保供穩價

官媒南方網報道，稱荔灣、番禺等地超市加大備貨量，物價平穩，各類食物供應充足。廣東省委書記黃坤明前天到海珠督導防疫工作時強調，要加大調配供應，提高配送效率，確保基本生活物資供應充足、價格平穩。

（新冠疫情）