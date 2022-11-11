常委會：疫情規模或擴 動態清零不變 反對不負責任態度 糾正層層加碼一刀切

新華社報道，中共中央總書記習近平主持會議並發表講話，會議聽取疫情防控工作匯報，研究部署進一步優化防控工作的二十條措施。

會議指出，當前，新冠病毒仍在持續變異，全球疫情仍處於流行態勢，國內新發疫情不斷出現。受病毒變異和冬春季氣候因素影響，疫情傳播範圍和規模有可能進一步擴大，防控形勢仍然嚴峻，必須保持戰略定力，科學精準做好疫情防控各項工作。

防控形勢仍嚴峻 須保戰略定力

會議強調，要完整、準確、全面貫徹落實中共中央決策部署，堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針，按照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

提高疫苗有效性針對性

會議指出，要以快制快，避免戰線擴大、時間延長；集中力量打好重點地區疫情殲滅戰，採取更為堅決、果斷措施攻堅，盡快遏制疫情擴散蔓延，盡快恢復正常生產生活秩序，決不能等待觀望、各行其是；要堅持科學精準防控，進一步優化調整防控措施，在隔離轉運、核酸檢測、人員流動、醫療服務、疫苗接種、服務保障企業和校園等疫情防控、滯留人員疏解等方面採取更為精準的舉措；要大力推進疫苗、藥物研發，提高疫苗、藥物有效性和針對性；要做好重點人群疫苗接種等工作，築牢疫情防控屏障。

會議還提到，要全力做好民眾生產生活服務保障，切實滿足疫情處置期間群眾基本生活需求，保障看病就醫等基本民生服務，加大對老弱病殘等特殊群體的關心幫助力度。各級黨委和政府要充分認識抗疫鬥爭的複雜性、艱巨性、反覆性，深入基層、深入一線，做好思想引導和心理疏導，堅決打贏常態化疫情防控攻堅戰。

各級政府要做好思想引導心理疏導

內地本土疫情近期不斷升溫，前天（9日）新增8494宗本土感染者，另有330宗既有無症狀感染者轉確診。廣東、河南、內蒙古單日新增都破千，首都北京也有95宗；內地31個省份，前日僅海南零新增，不過海南三亞昨也宣布發現兩宗本土無症狀感染者。

目標2025年全民擁電子健康碼

另外，國家衛健委、中醫藥局、疾控局近日公布《「十四五」全民健康信息化規劃》，稱到2025年，每個居民將擁有一份動態管理的電子健康檔案和一個功能完備的電子健康碼。以普及應用居民電子健康碼為依託，建立居民以身分證號碼為主、其他證件號碼為補充的唯一主索引，推動「一碼通用」。依托區域全民健康信息平台，推動檢查檢驗結果互通共享。

（新冠疫情）

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