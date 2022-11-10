90歲鮑彤病逝 遺言爭取未來 趙紫陽秘書六四反鎮壓入獄 餘生軟禁26載

明報記者 王聖辰

上周生日勉大家 「做好今天的事」

鮑彤子女鮑樸及鮑簡昨晚8時許在Twitter發布訃聞，內地獨立記者高瑜也在Twitter發文悼念，透露鮑彤生前罹患的具體病名是骨髓異常性增生綜合症。高瑜還在推文中引述鮑彤本月5日在90歲生日時所作答謝辭的錄音整理文本，指鮑彤當時稱：「人是天地之間一個非常渺小的歷史的存在……我的90（歲）不90（歲）並不重要，重要的是我們大家要爭取的未來，要爭取的今天，要在今天做自己能夠做、應該做的事情，必須做的事情，把它做好。」鮑樸向本報表示，有關鮑彤的生前遺言「可以參考這份答謝辭」，亦指家屬目前正商議相關後事事宜。

鮑妻翻譯家蔣宗曹 今年8月癌症去世

鮑彤的女兒鮑簡昨也在Twitter上悼念父親，稱父親安詳離開這個世界，他對這塊土地仍然充滿希望；又稱「爸爸到另一個世界去陪媽媽了」。鮑妻、內地著名翻譯家蔣宗曹剛於今年8月21日因癌症去世，享年90歲。蔣的追悼會於8月25日舉行，惟過程受到當局嚴密管控。

鮑彤1932年出生，祖籍浙江海寧，在上海長大，是中共開明改革派人物。1980年代，他擔任時任國務院總理趙紫陽的政治秘書，後又兼任國家經濟體制改革委員會副主任，並擔任政治局常委政治秘書兼中共中央政治體制改革辦公室主任等職務。1989年六四事件前夕，鮑彤因支持中共總書記趙紫陽及反對鎮壓，在1989年5月28日被捕。1992年3月被開除黨籍，同年7月因泄露國家機密罪及反革命宣傳煽動罪被判處有期徒刑7年。1996年，刑滿釋放，此後一直生活在軟禁中。（見表）

鮑彤近年筆耕不輟，不時以文論政。內地知名作家章詒和向本報表示，鮑彤的文字水準極高，且兼具豐富的政治經驗和普世、善良的心懷，儘管其晚年生活相對落寞，卻受人尊敬。八九學運領袖王丹等人也在網上發文悼念。本報致電高瑜查詢，惟通話信號疑遭屏蔽，高瑜在電話中不停詢問來電者身分，卻聽不到記者的聲音。