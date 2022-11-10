穗再多兩區「靜默」 城區學校停面授課

管控區居民 每日快測核酸各1次

綜合「南方+」等消息，廣州衛健委副主任張屹昨表示，從11月1日到8日，單日新增感染數量連續走高，8天內已累計過萬。目前海珠區管控區內採取每天2測（快測+核酸），發現1宗轉運1宗。荔灣區站前街、西村街是新的疫情爆發點，呈局部聚集態勢。白雲、番禺疫情仍處於膠着狀態，正全力處置。

近日廣州已分多批將感染者轉移到外地隔離，海珠區一周已轉運3.4萬人，接收地包括河源、惠州，甚至深圳，有廣州網民稱，從廣州海珠被拉到深圳轉運隔離，住進「原木風」板房。有越秀區王姓社區幹部對本報表示，轉運的目的是力爭不封城，現在很多區針對個別病例只是封樓，「像越秀區還是能夠堂食」。

廣州機場航班 近九成取消

在昨日的通報會上，廣州教育局副局長陳學明稱，今起廣州除遠郊南沙、從化、增城外，其餘8區中小學階段學校暫停實體授課，開展線上教學；高三年級有住宿條件的，在校實施全封閉管理；幼稚園暫停返園；在穗高校實施封閉管理。而廣州大部分航班也出現異常，據航班管家APP顯示，截至昨晨10時，廣州白雲機場當日取消航班1163架次，取消89%。

（新冠疫情）