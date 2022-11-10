政府拖數 河南檢測商欲停驗核酸 次日即獲承諾回款恢復服務

網上流傳一份前日發出、落款單位為「許昌博奧潤康醫學檢驗實驗室」的通告，提及因應疫情防控要求，該機構一直配合許昌市各縣、區疫情指揮部，在疫情期間對轄區人員實施全民篩查、應檢盡檢等工作。

承全民免費核酸兩年

區縣政府均未及時回款

文件稱，從2021年1月至今，該機構一直承擔着城區大規模核酸檢測任務，試劑耗材及人工費用投入費用較高，目前各區縣均未及時支付費用，導致該機構運轉壓力太大。「接總部通知，於2022年11月11日零時起暫停接收各縣、區所有新冠核酸樣本」。該機構還稱，待資金到位後，再恢復核酸檢測工作。

有關通知並未說明政府共拖欠該實驗室多少款項，記者一直未能聯絡到許昌博奧潤康醫學檢驗實驗室求證。據《科創板日報》報道，許昌市財政局回復稱已注意到相關情况，許昌市財政局社保科正在市政府開會研究此事。公開數據顯示，博奧潤康成立於2020年10月22日，名列「許昌市具備核酸檢測能力的醫療機構名單」中。

《人民日報》引述河南許昌市經濟技術開發區疫情防控指揮辦相關工作人員表示，「我們暫未接到正式的官方通知，博奧潤康是否繼續承擔核酸檢測任務還需要政府協調研判。」相關工作人員透露，該核酸檢測機構此次的通知，可能是因為大批量的核酸檢測結帳不及時，但具體情况還需要政府相關部門進行進一步的協商，目前疫情防控指揮辦未接到任何官方通知。

昨日稍晚，博奧潤康發布聲明，稱「經與有關方面溝通，我機構核酸檢測回款問題已得到有效解決。下一步，我們將有序開展各項醫學檢測服務」。

資料顯示，許昌位於河南中部，是華中地區交通和物流樞紐城市，人口約440萬，屬河南經濟強市。該市最新一輪疫情從本月2日出現9名感染者開始，前天報告新增1宗病例，目前由政府組織的常態化核酸檢測免費。

私企投大量人力 料政府欠費將增

內地各市今年4月起陸續推出常態化核酸檢測政策，市民每周或數天免費檢測一次；5月份國務院要求大城市構建15分鐘核酸採樣服務圈。據熟悉內地情况人士向本報表示，現在愈來愈多民間私人核酸檢測機構加入，先行投入大量人力和物力，政府拖欠費用的情况將會愈來愈多。

民間核酸檢測機構也良莠不齊，除了檢測結果作假、虛報採樣數，陝西西安雁塔區一個核酸採樣亭前日被掛橫額和貼傳單控訴，稱該機構因投資款問題，偷稅漏稅、拖欠工資，崗亭停止採樣工作。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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