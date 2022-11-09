美媒：北京謹慎研重新開放 或明年末復常

《華爾街日報》前天（7日）報道，當中引述了解相關討論情况的人士，透露在實行近3年防疫限制措施之後，內地官員已愈來愈關切以零容忍態度遏制病毒的成本。「動態清零」導致城市乃至整個省份封控，抑制商業活動，使得數以億計的人閉門不出長達數周，甚至數月。官方正在就這些因素，與重新開放對公眾健康及中共所獲支持的潛在影響之間進行權衡。

稱內地官員日益關切清零成本

知情人士稱，儘管「動態清零」影響日益加深，但官方仍謹慎行事，意味着要使活動恢復到接近疫情前的水平還有很長的路要走，時間表或將延伸到明年底某個時候。官方可能會在放鬆對境外旅客入境管制方面先取得進展，可能會在明年初進一步減少入境旅客酒店隔離天數，從目前的7天集中隔離加3天居家健康監測，減少到總共7天。

知情人士表示，新的病毒變種、設備不足的公共醫療保健系統及冬天的臨近，讓北京方面擔心疫情潛在激增，中共領導層認為今年很難頒布更廣泛放鬆防疫要求的措施，許多防疫措施將保持不變。

知情人士指，內地衛生官員一直在密切關注香港、日本和韓國等地的疫情死亡率和公眾反應，因這些地方與內地文化同源，且前者不久前還在實施類似的嚴格防疫措施。中國的重新開放將有序進行，可能會在主要商業城市放寬防疫政策。

（新冠疫情）