穗涉疫小區湧現鐵皮水馬封控 啟用廣交會展館作方艙醫院 全省加速分流轉運

綜合報道

廣東省衛健委昨通報，該省正面臨3年來最嚴峻本土疫情，其中廣州前天就有114宗確診和2263宗無症狀感染，以及118宗無症狀轉確診病例。目前廣州新增感染者主要為在集中和居家隔離人員，涉及海珠、白雲、天河、花都等區。

其中，海珠區單日新增2212名感染者，集中在鳳陽街康鷺片區；海珠區對全區622個小區開展督導，通過派發出入卡等形式，減少人員外出。早期病例較多的赤崗、鳳陽等11條街的部分網格連續7天沒新增，得以解除臨時管控，不過仍嚴格執行足不出區，不串門、不聚集、不扎堆。

除了海珠區，天河區昨通告自今天（9日）零時起，強化棠下街道的社會面疫情防控措施，室內場所停業，禁堂食，中小學停面授課，棠下部分區域已設定圍蔽水馬。從化區昨也劃定一片涉疫區域為臨時管控區，實行「人不出區、錯峰取物」管控措施。

粵省長赴疫情重災區視察 促應隔盡隔

王偉中前天到海珠區調研疫情防控工作，希望全市「堅定信心、齊心協力、共克時艱，加強精準防控，消除盲區死角，快切斷傳播鏈條」。隨後在疫情防控調度會中，王偉中強調要高質高效做好核酸篩查，確保應檢盡檢、不漏一戶、不漏一人。他亦指出，要堅持廣東全省「一盤棋」統籌調度，全力支援廣州做好疫情防控工作，特別是加強與各分流地市對接，強化安全快速隔離轉運，確保應收盡收、應隔盡隔。

內地前天報告新增7475宗本土病例（包括152宗由無症狀轉確診病例），創下自5月以來單日新高。

（新冠疫情）