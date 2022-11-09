美媒揭孟晚舟換囚秘辛 稱美方掌握孟在港行程

孟晚舟2018年12月1日過境加拿大溫哥華機場時被捕，《華爾街日報》3日披露，她從香港出發走進香港國際機場時，其行程已通過一條安全線路傳到當時二十國集團（G20）峰會舉辦地阿根廷布宜諾斯艾利斯的Palacio Duhau酒店。一位白宮律師在一間套房內的隔音帳篷裏接聽電話後，叫醒美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton），告訴他孟晚舟上路了。

習下100多道指示 促孟獲釋

報道還提到孟晚舟運了7個行李箱，裏面裝滿了在4個國家開會的演示材料；當孟晚舟登上航班時，美國聯邦調查局（FBI）特工傳來了孟晚舟此行裝扮的細節：一件黑色Abercrombie & Fitch連帽衫，深色運動褲，長髮剛過肩。

《大公報》援引《華爾街日報》報道時，補充道「據了解，美國派出的特工間諜，在港執行這一計劃時，採用高科技記錄孟的一舉一動，而且還得到了本港代理人的協助」。

孟晚舟被指控曾幫助隱瞞華為在伊朗的業務往來，證據是孟晚舟2013年在香港一家餐廳的包間內向滙豐一名高管展示的PPT演示文件。她在演示文件中稱，華為沒有違反美國對伊制裁。滙豐向聯邦檢察官提供了一份關於其與華為業務的檔案。

《華爾街日報》稱，孟晚舟被捕後，中國拘捕加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）及斯帕弗（Michael Spavor），接着中國和美加展開秘密「換囚」談判。美總統拜登上台後，中國國家主席習近平視孟晚舟案為中美關係修復的障礙之一，指定副外長謝鋒結束僵局，並為此下了100多道指示。最終促成孟晚舟及兩名加人獲釋。

副外長謝鋒近日曾表示，習近平曾就孟晚舟事件做拜登工作，最終孟以不認罪、不罰款的方式獲釋回國。