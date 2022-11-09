珠海航展 中國空軍主戰裝備大曬冷 50型武器參展 逾三成「國之重器」首亮相

綜合新華社、中新社等內地媒體報道，一連六天的珠海航展昨天揭幕，來自43個國家和地區的740多家海內外企業線上線下參展，參展飛機超110架，室內展覽面積10萬平方米。在空軍「八一」飛行隊完成表演後，隱形戰機殲20進行了軍機表演。參展產品增幅超四成。有70項展品將首次亮相，佔參展展品總數的32.5%。

四架殲20首先飛上天空，隨後向觀眾展示四機通場、前雙機盤旋、後雙機水平交叉、大仰角轉彎脫離等精彩動作，特別是兩機迎頭對飛、驚險擦肩而過一幕，引得現場觀眾陣陣歡呼。本次是殲20首次四機表演，比去年多一倍，表演時間也是歷來最長。空軍殲20機師王震介紹：「整套表演動作充分展示了殲20優異的操縱品質、良好的機動性能，同時展示了空軍日新月異的裝備水平，實戰化軍事訓練成績和捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力。」

空警500A可空中加油

除了殲20，運輸機運20、可空中加油的空警500A、轟6K、新型遠程防空導彈紅旗9B等主戰裝備也集中亮相，運油20加油機、殲16戰機、攻擊2（翼龍2）無人機更是首次振翅航展。運油20在航展進行了首次飛行表演，展示快速升空、低空飛行、空中打開3條加油管等。

有「戰神」之稱的轟6K也掛載暫未明示型號的神秘導彈（疑似高超音速導彈）現身，引發高度關注。轟6K是中國自行改進設計的新型中遠程轟炸機，具備遠距離奔襲、大區域巡邏、防區外打擊能力。

在地面靜態展示區，空軍按照「制空作戰與空中打擊、無人與反無人作戰、戰略投送與空投空降、預警探測與防空反導」4個板塊成體系展示。

中國空軍司令常丁求上將在開幕式致辭表示，珠海見證了空軍轉型奮飛，十年前，空軍參展的是殲10、殲轟7A等幾型飛機，昨天則是殲20、運20、運油20等50型全新裝備，制空、對地、無人、投送、空降、防空成體系亮相。

觀眾「打卡」太空站展示艙

「20家族」中， 國產最先進的10噸級戰術通用直升機直20也首次以真機現身。此外，翼龍、云影和旋戈等三大軍貿無人機系列在本屆航展齊亮相，掛載空空、空地、反艦等導彈的翼龍3是首次公開展示。彩虹無人機家族也是首次全譜系亮相、反無人機體系則是首秀。

此外，中國兵器工業集團首次展出了陸軍合成旅解決方案，全面涵蓋偵察營、坦克營、機步營、炮兵營、反坦克營、防空營、無人機營、作戰支援營等。場內的11個展館，中國太空站組合體1：1展示艙也成為一大「打卡」點，觀眾可進入體驗睡眠艙等。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676