今年進博會「手工羊毛氈」觀者眾買者少 阿富汗展商：上屆收入兩千鄉戶受益

明報記者 沈燕媚 上海報道

9平方米攤位原租3萬 最不發達國免費

「我在2014年來到北京留學，之後一直留在中國做生意」，阿里說。他在去年進博會賣地氈備受媒體關注而成為「網紅」，就連中國外交部發言人汪文斌亦在facebook上推介。進博會承諾給最不發達國家提供免展位費的待遇，一個9平方米的標準展位要約3萬人民幣，阿里的展位是免費的。

「後面這個大的地氈（約三四平方米），要五六個家庭一起編織，從剪羊毛、編線、染色到編織，全部都是手工的」，阿里說。中國客人看到的時候往往很驚訝，因此問詢的客人也很多，加上媒體報道，去年在進博會上收穫不錯，有2000多張訂單，「一張銷售能帶給一個家庭一整年的收入，這讓阿富汗2000多個家庭受益，他們都有收入」。今年他的地氈還增加了龍紋等中國元素，希望吸引更多中國人。

同場還有六七家阿富汗商人的展位，「喀布爾顏色」的負責人孟濟之（Ebadullah Azizi）是其中一個。他5年前來到福建留學，今年開始在上海從事手工地氈貿易，「是我父親的公司，在阿富汗有10年歷史，產品主要在歐洲售賣」。地氈製造業是阿富汗傳統產業，鼎盛時期的出口額佔出口總額40%。他稱，由於政治原因，許多國家不到阿富汗投資，當地出口很少、經濟差，「可能在這個地方有一點錢，可以幫到家鄉的人們」。

「如果一直這樣 我們或要去別地」

儘管好奇的客人很多，但銷情並不佳。孟濟之稱，最大的困難在於中國客人不了解阿富汗地氈，認為價格很高，像展位掛着的一塊近3平方米的地氈，就要一萬多元人民幣。「我們的地氈是獨一無二的，花紋沒有重複，都是全人手編織，使用天然蔬菜等植物提取顏色，可以用60年不掉色。但中國沒有這個文化，都是用機製的，使用化學顏料。」於是他在旁邊放置了一部電視機，專門介紹阿富汗地氈的小常識。

孟濟之稱，疫情下，參展人和採購商難入場，「二樓沒有客人」。對於能否在中國市場站穩也是言之尚早，「我們是新開的，還要觀察兩三年，如果三年一直是這樣，那我們可能要去別的地方」。