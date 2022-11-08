內地本土例近半年新高 穗民質疑防控不力

據《廣州日報》報道，廣州新增本土病例繼續見新高，周日新增1935宗本土病例，比上周六的1325宗大增600多宗。目前廣州已啟用儲備隔離酒店，集中力量展開轉運，多方協調兄弟城市大力支援，已安全轉送3.4萬涉疫人員。

海珠封區延長至周五 疾控：人員流動加速播毒

報道提及，海珠區上周六已開始加強「社會面」管控，當地民眾除了接受核酸檢測和緊急就醫，原則上非必要不出門，並全區實行臨時交通管控等。措施原定昨凌晨零時結束，當局昨日宣布管控延續至本周五凌晨零時。

此外，為更加有效做好疫情防控工作，海珠區對於近期病例比較集中的區域，成立出租屋主管理專班，由出租屋主督促承租人積極配合做好核酸檢測等各項防控工作，並及時掌握承租人在生活、就醫等方面遇到的問題。

對於海珠區感染數字攀升，廣州市疾控中心黨委書記張周斌認為，海珠區人口高度聚集的風險區域內，沒有能夠完全靜下來，人員流動加速病毒傳播。

在周日晚上，廣東省召開疫情防控會議，強調現在是廣州疫情防控「最吃勁、最關鍵的時期」。廣東省委書記黃坤明在會上表示，要多輪次、全覆蓋開展核酸篩查，以最快速度排查風險人群，切斷傳播鏈條，並加大轉運隔離力度。

（新冠疫情）