爭復產 富士康鄭州廠「高薪」請短工 蘋果：中國防疫措施打亂生產 iPhone 14出貨量減

綜合報道

關愛金獎舊伙記返廠 7日內走皆同工同酬

「富士康iDPBG鄭州招募」微信公眾號昨日上午發布公告稱，因公司業務需要，現計劃啟動預招工，時薪30元，工期至2023年2月15日；入職不滿7天離職者，按照同工同酬薪資發放。同時，為鼓勵老員工返廠，10月10日至11月5日期間離職返鄉人員，入職後將給予一次過關愛補貼500元。鄭州富士康iDPBG事業群表示，「疫情擾亂了我們的工作與生活，在政府統一部署下，公司當前各項防疫措施已取得階段性成效，園區生產與生活秩序陸續恢復正常」。

時薪達30元 消息：旺季一般17至18元

一份內地勞工權益組織於2018年發布的報告顯示，湖南衡陽的富士康工人時薪為14.5元（人民幣，下同）。今年9月亦有文章稱，今年下半年的旺季富士康時薪一般能達17至18元，深圳龍華工廠甚至能達26元。彭博社上周引述知情人士說，鴻海正調升鄭州廠重要職務的薪金，時薪較9月時調高36%、達約38元。

鴻海：省府將最快速度撲滅疫情復產

鴻海昨公布10月業績摘要時表示，因疫情影響鄭州廠區部分營運，公司決定將第四季度原先「審慎樂觀」的展望下調。鴻海又強調，「有關目前鄭州廠區防疫以及營運狀况，河南省政府已明確表示，將一如既往全力支持富士康。當前更是會勠力同心，以最快速度撲滅疫情，並恢復滿產能生產。」

另據路透社報道，蘋果公司（Apple Inc.）在美國時間6日發聲明表示，中國防疫措施暫時打亂鄭州組裝廠的生產，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的出貨量將低於先前預估。蘋果在聲明中說，鄭州廠「目前的產能顯著降低，客戶必須等待更長的時間才能收到他們的新產品。」該社上月引述消息指出，隨着鄭州廠區內感染人數擴大，很多員工選擇自行返鄉，加之疫情期間閉環管理影響，該廠11月iPhone出貨量最多可能削減30%。

《21世紀經濟報道》引述富士康員工表示，有一些沒有上班、但也沒有返鄉的員工，「因為家鄉同樣有疫情」，他們選擇住在附近的張莊，在出租房裏隔離，再視情况而定。市場調研機構Strategy Analytics高級分析師吳怡雯稱，「我們估計富士康鄭州廠區的產能佔全球iPhone總產量的50%左右，iPhone 14系列均有生產。考慮到消費者需求、渠道庫存情况、和生產可替代性的角度，這次iPhone 14 Pro受到了更大影響。」

（新冠疫情）