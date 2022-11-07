新時代練兵作戰裝備 集中參珠海航展

中新社報道，空軍新聞發言人申進科表示，空軍將在本屆國際航展上，集中展示新時代十年的歷史性成就，集中展示現代化戰略空軍建設的階段性成果。投入新時代練兵備戰的50型武器裝備集中參展，殲-20、運油-20和攻擊-2無人機等7型飛機進行飛行展示，空軍兩支飛行表演隊共舞珠海。

申進科介紹，本屆航展上，「雙20」飛機空中地面全方位展示，殲-20首次降落珠海進行展示，運油-20首次在空中飛行展示。殲-20隱形戰機是中國第五代戰機 ，運油-20作為中國新一代空中加油裝備，曾與殲-20、殲-16、殲-10C等解放軍空軍「三劍客」戰機多次開展空中加油訓練。

新域新質作戰力量 無偵無人機首展

中國空軍新域新質作戰力量，在本屆航展上也有全新展示。首次進行飛行展示的攻擊-2無人機，是中國研製的一型中高空長航時「察打一體」無人機系統，是執行邊境巡邏、打擊恐怖主義的重要武器裝備。地面靜態展示的還有無偵-7、無偵-8、無偵-10等無人機裝備。

被譽為「中國藍天儀仗隊」的空軍八一飛行表演隊，今年是第10次參加珠海航展；空軍航空大學「紅鷹」飛行表演隊，今年是第3次參加航展。此外，在本屆航展上，中國空軍首次設立空管展廳，向社會公眾介紹「空中交警」，宣講空管知識。