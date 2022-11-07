今屆進博參展跌四成 60大展商簽明年約

進博會參展商聯盟大會昨舉行，約60間知名企業及組展機構，在現場集體簽約明年11月舉辦的第六屆進博會，包括西門子、寶馬、雅詩蘭黛、H&M、阿斯利康等企業。跨國飲料食品公司達能亦是簽約企業之一，達能中國、北亞及大洋洲總裁謝偉博表示，五年來，儘管外部環境充滿挑戰，進博會卻從未「爽約」，「讓我們看到了中國對外開放的堅定承諾」。

進博招展大企業踴躍 未談中小企

進博會展覽部總經理周伶彥對本報表示，進博會在每年開幕前，都會啟動下一屆的招展工作，「來年預定面積也超過了今屆的同期」。被問到當下經濟和疫情封控是否對招展帶來一定挑戰，周表示，目前展商較踴躍，加上有參展商聯盟的機制，彼此交流溝通無障礙，「他們信任我們這個品牌，至少大企業在進博會上比較積極」。周沒有回應有關招展中小企的提問。

官方未公布參展數 據手冊料逾1700

根據大會派發的手冊，今年參展企業有1700多間。官方今年沒有公布參展數，提到「127國和地區的企業參加企業展」、「284家世界500強和行業龍頭企業參加企業展，數量超過上屆，回頭率近90%」。翻查資料，上屆有2900多間企業參展，意味着今屆展商數量較上屆下跌約四成。上屆成交額錄得707.2億美元，較前年略降2.6%，是4屆以來首次負增長。

內地目前實施「7＋3」的入境隔離政策，執行嚴格的清零措施。有參展多年的參展商人員透露，知悉今年企業較去年減少，「以前都有三四千，現在少了三分之二左右。什麼原因不好說，在這種國際局勢下，我感覺也不僅僅是防疫隔離的問題」。

明報記者 上海報道