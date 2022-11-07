北馬3萬人除口罩參賽 闊別兩年疫下開跑 無外籍精英選手

創辦於1981年的北馬是內地歷史最悠久的馬拉松賽事，有「國馬」之稱。受疫情影響，北京馬拉松在2020年、2021年中斷舉辦。

賽前7日不可離京

選手須「綠碼」齊針核酸陰

北馬賽前，內地各省市馬拉松比賽延期或停辦，11月之後疫情又在北京各地爆發，北京防疫措施也日趨嚴格，一度令人擔心北馬比賽會否再停辨，幸而最終還是如期舉行。不過是次比賽對防疫要求十分嚴格。選手報名時須保證「北京健康寶」健康碼無異常，完成加強劑疫苗接種。在領取參賽物品前7日內，選手們須未曾離京。領物前出示24小時內核酸檢測陰性證明，通過人臉識別設備查驗和工作人員核實，並提交由本人簽字的《健康安全責任承諾書》。領物後至比賽日期間，選手亦不能離京，在賽前7日內每日還要申報個人健康情况。

儘管執行了嚴格的賽前防疫措施，開賽之後，仍有人收到了防疫核查電話。據微博帳號「地產八卦男」的參賽選手稱，家人收到社區電話，要求該選手向社區報備。比賽結束後，該選手表示目前社區放他正常返家，北京健康寶沒有「彈窗」。

北馬復常外地彈窗 網民稱防疫「雙標」

但仍有網民對北馬開賽表示了不滿。微博帳號「磨礪遇」的網民表示，北京昨日新增40多宗，還能搞3萬人不戴口罩的馬拉松，新疆連續50多天沒有新增，卻被要求戴N95防疫口罩。還有網民表示北京可以跑馬拉松，卻不給沒疫情的地方解彈窗，稱北京與外地防疫政策「雙標」。《環球時報》前總編胡錫進昨則發文稱北馬舉行「是一個新的開始」，是「中國社會不被疫情纏住，共同努力堅決回到正常生活去的吶喊」。

這次比賽路程也延續了近幾年「一路向北」的經典設計，由天安門廣場出發，經過了北京市西部和北部主要城區，終點設置在奧林匹克公園景觀大道。本屆賽事沒有外籍精英選手參加，但組委會邀請了國內專業選手作為特邀運動員參賽。比賽最終由新疆哈薩克族選手阿奴拜克·庫彎以及清華大學研究生夏雨雨包攬男女子組冠軍。

明報記者