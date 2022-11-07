台今起放寬確診者居家隔離 實施「7+n」

7天後 快篩陰可提前解隔

據中央社報道，台灣中央流行疫情指揮中心對確診者隔離及自主健康管理天數，今起分兩階段鬆綁。今日起確診者「7+7」的後7天自主健康管理，調整為「7+n」，n天數介於0至7天，隔離滿7天後，快篩陰性可提前解除自主健康管理。

下周一起隔離5天即可外出

第2階段自下周一起改為「5+n」方案，確診者隔離縮短至5天，隔離期滿無論快篩結果，皆可自由外出，但須全程配戴口罩。解除隔離後，快篩陽性者最多持續7天自主健康管理，快篩陰性者可提早解除自主健康管理。同住接觸者則從「3+4」居家隔離改為「0+7」自主防疫，期間有外出需求，只須持2天內快篩陰性結果。

此外，自今日起，民眾參與宗教活動、團體旅遊，以及前往健身房和夜店、舞場等「八大行業」場所，一律取消必須完成3劑疫苗接種或出示快篩等證明的限制。營業場所及公共場所測量體溫的強制規範也一律取消。

加強針快篩測溫限制

公共場所今起取消

針對兩岸交流，大陸委員會日前宣布今日起放寬陸港澳籍人士來台，包括陸籍研修生，港澳人士可來台就業（白領）、觀光旅遊、從事宗教活動。

（新冠疫情）