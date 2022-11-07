呼和浩特通報女子墮亡 稱物業社區應對不力

【明報專訊】內蒙古呼和浩特官方昨日公開「染疫小區女子墮亡」事件調查結果，稱物業和社區工作人員反應遲緩、應對不力，對突發事件缺乏敏感性，在得知死者有自殺傾向後，無第一時間入戶勸導並上報，未能阻止悲劇的發生。同時120急救調度機制不完善，將對此次事件中的相關責任人嚴肅追責問責、依法依規處理。
據微博網民「草原獵鷹_石子聚」發帖稱，昨日，呼和浩特市光華街城建小區再次發生墮樓事件，一男子不幸離世。其他網民亦發布圖片，有車身印有「內蒙古醫科大學附屬醫院」字樣的急救車在現場施救。目前，官方暫未回應此事。
呼市再增1宗墮樓事件
針對「染疫小區女子墮亡」事件，《內蒙古日報》報道，呼和浩特市新城區疫情防控指揮部專項調查組的報告顯示，死者所在社區因疫情實施封控措施；病例所在樓道大門未從外上鎖封死，可從外面打開。
報告詳列55歲女死者墮樓時間經過，據死者王姓次女陳述，她到客廳為手機充電時，其母突然從臥室墮樓。
報告稱事件「令人痛惜」，暴露出小區物業服務滯後、社區工作存在短板，也反映出120急救調度機制不完善等問題，並稱將深刻汲取教訓，全面排查工作中存在的問題。
事發於4日晚6時許，呼和浩特市新城區一小區女士跳樓，據網上短片，死者的女兒在業主群裏哭求，讓物業將已焊上的鐵門打開。但小區管理者一直不開燈，也不開門，對面的住戶都在高喊「開門」。
（新冠疫情）
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