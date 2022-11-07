穗本土病例首破千 管控區人員擅自外出致疫情外溢

海珠區全域封控3天

挨家上門篩陽性個案

廣東官方微信公眾號「廣東發布」昨日消息，廣州前日新增感染個案較4日增加將近一倍，當中9宗為「社會面」新增感染者，其餘均在隔離觀察或高風險區發現。海珠區疫情最為嚴峻，前日新增1253宗，該區當日凌晨零時起實行3天全域封控措施，強化社會面管控，減少人員流動；加大核酸檢測力度，以「掃樓」形式挨家逐戶上門篩查，希望找出陽性個案。此外，白雲、番禺部分街道亦有感染個案，存在社區傳播風險；其中番禺區已劃定管控區域，展開涉疫場所排查。

衛健委：市民違規挪封控水馬將依法處置

在昨日發布會上，廣州市衛健委表示，海珠區感染個案急增，與Omicron等變異株傳播速度快、隱匿性強，以及該區樓棟密集、巷道狹窄、人口密度高等環境條件有關。針對海珠區中高風險管控區內人員外溢現象，當局發現仍有個別市民違反防控規定，挪動封控水馬，擅自外出或傳遞物資等，造成相鄰的中高風險區域出現新增陽性個案。有關部門正深入調查，堵塞漏洞，依法依規處置。

廣州市疾病預防控制中心黨委書記、新聞發言人張周斌表示，廣州疫情仍處於關鍵階段，必須更加及時、精準和有效阻斷傳播鏈條，盡快穩控疫情，要求人員要履行防控責任和義務，避免外出和人員交集。他再次強調，管控區內人員擅自外出或傳遞物件的行為，極易導致疫情外溢擴散，呼籲民眾保持風險意識，杜絕此類的風險行為。

（新冠疫情）