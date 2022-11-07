「紅二代」遭彈窗禁返京 斥過度防疫 陶斯亮發文 稱首嘗「有家不能歸的無助」

綜合報道

81歲的「紅二代」陶斯亮是原政治局常委、國務院副總理陶鑄的女兒，曾任中共中央統戰部六局副局長，1991年之後進入中國市長協會工作。公開資料顯示，陶鑄在1967年文革期間下台被監禁，1969年病逝。陶斯亮1978年12月發表〈一封終於發出的信——給我的爸爸陶鑄〉文章，她因而聞名全國。

彈窗提示時空關聯風險區須排查

陶斯亮5日下午在微信公眾號「天道合聖」發文引發關注，目前點開文章顯示「該內容已被發布者刪除」。陶斯亮在文中表示，她和丈夫在湖州期間，天天做核酸檢測，一點不敢怠慢。但就在準備回京前發現彈窗了。「彈窗」即是「北京健康寶」彈出的告示，「溫馨」提示：「根據相關流調，你可能與京外的疫情風險地區……有時空關聯，須進行風險排查」，「滿足七天內，無涉疫縣市旅居史可重新申請綠碼」。

她稱「就像是被武功高手點穴一般，我們立即就被孤懸京外」，為此「無數次地填寫申訴表格，幾十次地打服務熱線，一直打到深夜還不甘心」，陶斯亮說，她「第一次嘗到了有家不能歸的茫然和無助」。她表示查了進（返）北京的最新政策，發現來自高、中、低風險地區的政策竟然一樣，「反正阻擋你七天沒商量」，如今，對在無疫情地區的人也一樣對待，更是匪夷所思。

質疑高中低風險區同政策

不符「精準防疫」

陶斯亮質問這符合國家「精準防疫」的策略嗎？她最後無奈表示，「彈窗」像能施展魔法一樣，讓無數人，無論在何時何地，瞬間動彈不得，而又毋須給出理由。

內地多地防疫過度近期引發民怨，國務院聯防聯控機制前日為此專門召開發布會，要求「科學精準做好疫情防控」，會上發言人表示要堅決整治「層層加碼」。《環球時報》前總編輯胡錫進在微博評論陶斯亮的文章認為，網上對進返京人員被彈窗的抱怨確有不少，周圍也有熟人或他們的至親進返京遇阻的情况。

胡錫進：進京不確定性 損京形象

他認為進返京的標準嚴可以，但是相關規則應當是公開的。「不能具備了這樣的標準，能不能進返京仍是不確定的，具有隨機性。」他說，現在一些人有一種印象，北京市在用「返京難」來傳遞不要輕易出京的信號。北京市應在制定和遵守人員流動的規則方面做得更加規範。現在形成了一種在進返京問題上很不確定的印象，這不利北京的經濟社會發展，也不利它的形象。

（新冠疫情）

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