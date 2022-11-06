女兒哭求小區開門救墮樓母 耗數十分鐘終證不治

警稱死者患「焦慮障礙」

消息在互聯網引起强烈反響，網民質疑當局强行封鎖，可能導致該名墮樓女子失救。呼市警方稱，急救人員現場確認墮樓55歲女子當場死亡，生前與29歲女兒同住，經勘查初步排除他殺可能。「鳳凰網」報道，至於物業管理為何久久不開門，派出所警員回覆「無可奉告」。

《河南日報》頂端新聞引述網傳一段短片，顯示一女子事發當晚求救，希望有人可以幫忙把大樓鐵門打開。有目擊事件的學生稱，事發大樓門口被三張綠色鐵皮合圍，「我聽見『咚』的一聲，後來才知道那是人跳下去了」，「女孩哭得撕心裂肺，一直在喊媽媽，可是這個小區一直不給開燈、也不開門，對面的住戶都在喊『開門開門』」。

近期蘭州等地出現防疫導致意外事件人員失救的情况後，內蒙古鄂爾多斯3日曾通告「無論任何時刻，我們都堅持生命至上，救人為先」，廣州4日也强調防控期間「只要與人民生命有關的，不惜代價不講條件，優先治病救人」。

（新冠疫情）