前日增746宗 8宗屬「社會面」

廣州昨日舉行疫情記者會，官員通報當地前日新增746宗本土病例，另有57宗此前已公布的無症狀感染者轉確診；新增病例中，有8宗屬於「社會面」新增感染者。

海珠昨起封區3天

廣州海珠區政府前天發布第7號通告，要求從昨天凌晨零時起，在該區全域實行防控措施，嚴格控制人員流動，當地民眾除了接受核酸檢測和緊急就醫，原則上非必要不外出；全區實行臨時交通管控，地鐵、巴士暫停服務，除少數必要用途車輛，包括電動單車、單車在內的全部車輛原則上禁駛；市民居家辦公、非城市保障型企業停止運營。有關措施暫定至明天（7日）午夜12時結束，力爭實現「社會面清零」。

方艙醫院將適時啟用

廣東衛健委前天亦表示，近期廣州對照國家最新版關於定點救治醫院、亞定點救治醫院和方艙醫院的設置管理規範要求，明確定點救治醫院廣州醫科大學附屬市八醫院收治新冠普通型及重症、危重症患者；適時啟用後備定點醫院、亞定點醫院和方艙醫院，收治輕型病例和無症狀感染者。

（新冠疫情）