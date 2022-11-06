中央點名深鄭等7市違防疫「九不准」

民眾投訴隨意擴大禁足範圍

「央視新聞」報道，國家衛健委表示當前全國每日感染人數上升，疫情呈現點多、面廣、頻發特點，形勢嚴峻複雜，跨省跨區疫情增多，有6個省會城市爆疫。當局強調堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖，也要堅決整治層層加碼。

國家疾控局監督司指出，民眾投訴近期有地方當局強制勸返、隔離低風險地區來人，隨意擴大限制出行範圍，隨意擴大隔離管控人群範圍等，違反「九不准」規定。此外，一些地方處置疫情存在「九不准」以外新情况，包括隔離場所收費、隨意靜默封城代替管控等，個別地區亦用彈窗等形式限制出行。會上點名黑龍江大慶、廣東深圳、河南鄭州、貴州畢節、四川南充、山西太原和運城等地存在上述投訴問題。

「疫策大變」說法外泄 曾光拒認內容

該場記者會此前受到廣泛關注，主要是近期市場接連傳出內地要加快開放的消息。路透社前天引述流行病學家曾光在一場內部會議的言論，稱中國「動態清零」很快將有實質性變化，惟曾光透過《南華早報》表示拒絕承認有關內容，稱有人「未經其同意將那些話放到網上」。

關注昨日記者會的還有《環球時報》前總編輯胡錫進，他昨早些時候在社交平台發文，稱期待記者會「帶來重要的方向性信息」。他說，中國疫情防控處於關鍵十字路口，中國人對無差別超長大規模封城已不能接受，倘今冬把大規模靜態管理作為對付疫情主要手段，一些地方經濟就會垮掉。

愛國周小平：當局抗疫也不能造謠

標榜「愛國正能量」的網絡作家周小平，昨亦罕有在微博指摘當局防疫政策，稱目前從「疫疾最重」的美國返內地只需隔離7天，「去一趟疫疾相對輕的邊疆，封控70天都未必能回家」，又稱當局就算要抗疫到底，也不能「隨便造謠說國外屍橫遍野、醫療崩潰、後遺症爆棚，因為那都不是事實」。該帖很快被刪，周再發微博稱「但願人長久，千里無靜默」，帖文配圖則是港媒報道香港復常的報章版面。

（新冠疫情）