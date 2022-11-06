二十大後首虎 人行副行長范一飛落馬 內媒指涉支付市場問題 中紀委：堅決治理政商勾連

中紀委官網昨公布消息，稱范一飛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。《人民日報》旗下《證券時報》報道，范一飛前日下午在工作單位被帶走，有消息稱「當天中午左右還在開會」，原本近期他還要出席已經安排好的會議。而在上周三，中國人民銀行、外匯局召開學習貫徹二十大精神宣講報告會，范一飛亦有參加。

屬王岐山舊部

昨日人行官網上，「行領導」一欄已刪除范一飛的圖像和介紹資料。「財新網」稱，范一飛被查恐涉及支付市場，而過去一年來，有關他被查的消息已流傳一段時間，此前他曾多次被叫走配合調查後返回，此次從辦公室被帶走的，還有他現任秘書。

根據公開資料，范一飛生於1964年，江蘇泰興人，是中國人民大學經濟學博士，美國哥倫比亞大學國際經濟碩士，擁高級會計師職稱。他在中國建設銀行工作長達28年，曾是王岐山的老部下、「財務大總管」。1994年到1997年，王岐山擔任建行副行長、行長期間，范一飛是建行信託投資公司總經理助理兼計財部經理、建行總行資金計劃部副主任、財務會計部總經理。

2000年後，范一飛升任建行行長助理、副行長，其間曾深度參與建行股改上市，長期分管海外業務。2010年，范一飛出任中投公司副總經理；2015年起，調任中國人民銀行副行長，其間主要分管支付、金融科技等領域，直至此番「落馬」。

除了范一飛，王岐山在建行時的秘書、中國招商銀行前行長田惠宇也在今年4月落馬，並於上月8日被開除黨籍和公職。此外，曾跟隨王岐山在多地任職，被視為王岐山「大秘」、「大管家」的中共中央巡視組前副組長董宏亦在2020年受查，今年1月因受賄4.63億元人民幣，被判處死緩。

首虎被坊間視為「風向標」

大會後首「虎」一直被坊間賦予某種風向標。十八大後首個被查省部級官員是地方官員、四川省委副書記李春城，他亦是前政治局常委、政法委書記周永康的「黨羽」；隨後全國掀起反腐風暴，並清除周永康等政治集團。十九大後首「虎」是中央網信辦主任魯煒，他的罪狀是野心膨脹、拉幫結派、對黨中央極端不忠誠、「四個意識」個個皆無；之後黨內推出「兩個維護」等擁護核心權威行動。二十大首「虎」現身後，相關動向引起各方關注。

昨日在通報范一飛被查消息後，中紀委網站又發布題為《不鬆勁不停步 反腐敗鬥爭永遠在路上》的評論文章。文章就范一飛受查及近期反腐工作情况稱，中共二十大對從嚴治黨作出全面部署，對「堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰」提出具體要求。另要堅決查處政治問題和經濟問題交織的腐敗，堅決防止領導幹部成為利益集團和權勢團體的代言人、代理人，堅決治理政商勾連破壞政治生態和經濟發展環境問題，決不姑息。

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