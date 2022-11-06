進博會入場難「靜蠅蠅」 港展商料成交一定差

明報記者 沈燕媚 上海報道

有人因「足迹」被拒場外 攤位託貿發局佈置

今屆進博會香港有逾200參展商，貿發局組織了47間企業參展，設有食品館及服貿館兩大展館。有貿發局的工作人員介紹，今屆參展商比往年下跌，並且「突發情况很多」，有參展商提前到上海，但因為去過近日有疫情的上海迪士尼樂園而無法入場。現場所見，昨有攤位空置，其後由局方工作人員為其佈置。

主辦方規定，要入場必須在官方指定的App內，顯示健康碼、疫苗、行程、24小時核酸「全綠」才能進入。除了防疫，另一難關是機票。有港商原本訂了10月的機票，但被航空公司取消，最後只能提早於9月飛抵上海。

對於參展成效估計，已連續第五年參展、售賣保健藥品的常康健工房公司董事黃達勝表示，過往參展每年生意額增兩成，但無奈今年多人因防疫不達要求無法進場，場面「靜蠅蠅」，他預期本屆交易額「一定差的了，起碼差一半」。黃達勝說，常康健在2019年社會運動後在港生意變差，其後疫情三年亦很難捱，現時主要靠電商進入內地。今年與中旅巴士商城跨境電子公司合作，進行全國招商，希望拓大市場。

Cupping Room首年參展 盼推廣精品咖啡

近年受年輕族群歡迎的香港咖啡品牌Cupping Room，今年是首次參展。展位負責人Helen表示，精品咖啡市場在內地快速崛起，上海和不少二三線城市愈來愈多精品咖啡店，「有些店也從香港進口我們的豆，進博會是內地最大的進口展，是一個在內地市場做推廣的機會」。她稱，公司主要業務集中香港和海外，今屆雖然展望人流大減，「但國內業務是剛起步，對我們來說主要是推廣精品咖啡」。

香港食品科技初創公司Allklear亦初次參展，該公司主要研發由蔬果製成的即冲沙律飲品。公司中國區總經理劉凌育說，台、港地區較早接觸這類營養食品，但當內地人均GDP達到一定水平，中產成為主流，也會逐漸受追捧，因此希望提前佈局搶佔內地市場。他稱今年不會有特別的業績要求，主要想做品牌推廣，重點瞄準北上廣深等一線城市。