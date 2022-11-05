路透社：中疾控前首席科學家稱 明年上半年與港通關

【明報專訊】一份據稱是中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光有關疫情的答問紀錄，昨日在互聯網流傳，內容提到中國新冠防疫政策將有重大變化，早於明年上半年先讓內地恢復與香港通關，之後向外國開放。他稱接下來疫情防控要服務於經濟發展，形容中共二十大後各地收緊防控的情况是「倒春寒」，不會阻擋春天到來。路透社指曾光是昨日在花旗銀行一場會議發表有關言論，該社稱中國將改變入境隔離天數，由7+3變為5+2或5+3。
根據該會議紀錄，曾光表示「動態清零」變成政治口號後要轉彎比較困難，但很快會有實質性改變，這5、6個月時間會有很多新政策出來。他稱中國疫苗接種新高潮馬上就到來，各省正圍繞吸入腺病毒載體疫苗和蛋白重組疫苗進行「籌備」；中國開放「已經初露端倪」，包括外國領導人來訪、國際賽事重啓、各地淡化常態核酸檢測、國內專家語言風向改變，開放不會等到明春，但會逐漸分步放開；入境隔離「肯定有可能」縮短，城市動不動靜默「肯定要取消」。就近日傳言北京成立一個籌備重新開放的委員會，由中央政治局常委王滬寧領導，曾表示王過去就是副總指揮，當總指揮是「水到渠成」。
A股港股昨大漲 曾光未回覆
A股、港股昨雙雙大漲。本報嘗試聯絡曾光核實，惟其電話始終未能接通，至截稿他亦未回覆電郵。
國務院聯防聯控機制今日下午3時將召開記者會，主題是科學精準做好疫情防控。