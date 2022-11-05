路透社：中疾控前首席科學家稱 明年上半年與港通關

根據該會議紀錄，曾光表示「動態清零」變成政治口號後要轉彎比較困難，但很快會有實質性改變，這5、6個月時間會有很多新政策出來。他稱中國疫苗接種新高潮馬上就到來，各省正圍繞吸入腺病毒載體疫苗和蛋白重組疫苗進行「籌備」；中國開放「已經初露端倪」，包括外國領導人來訪、國際賽事重啓、各地淡化常態核酸檢測、國內專家語言風向改變，開放不會等到明春，但會逐漸分步放開；入境隔離「肯定有可能」縮短，城市動不動靜默「肯定要取消」。就近日傳言北京成立一個籌備重新開放的委員會，由中央政治局常委王滬寧領導，曾表示王過去就是副總指揮，當總指揮是「水到渠成」。

A股港股昨大漲 曾光未回覆

A股、港股昨雙雙大漲。本報嘗試聯絡曾光核實，惟其電話始終未能接通，至截稿他亦未回覆電郵。

國務院聯防聯控機制今日下午3時將召開記者會，主題是科學精準做好疫情防控。