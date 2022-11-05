李鵬女兒退休轉投書畫界 范曾爭題字 李小琳畫巨幅墨竹圖被捧天才

現年61歲的李小琳，2018年5月從大唐集團退休，當日她在集團領導層的歡送會上發表退休感言，並以《鷓鴣天‧心路》自勉：「靜水深流大道行，當年香江一襲紅。碧水藍天對心月，知行光明號長空」。但這只是李小琳轉換「跑道」的開始，隨後她出任陶行知國際教育基金管理委員會主席、行知絲路研究院校長及中國醫藥衛生事業發展基金會「一帶一路醫療共享」基金管理委員會主席。

不僅如此，李小琳在書畫藝術的造詣也漸漸顯現，就在李小琳退休那年的年底，《新京報》曾報道她參加北京鳥巢舉辦的一次書法聯展。「西部新聞網」昨援引李小琳在書畫界的友人稱，「（今年）6月初看到你發來十幾幅書法大作及紅梅圖」，才得知她開始學畫了。

友人讚「神奇」 有網民不以為然

至7月，李小琳又開始學畫墨竹，月底舉辦了一個內部書畫展。內地頗具爭議的書畫名家范曾看到李小琳的竹，據說都「忍不住要給畫上補人物、題字」。10月10日，李小琳每天揮毫7個多小時畫竹，最終用兩天時間完成了巨幅的《九天君竹》。

據李小琳發給友人的片段，可以看到李小琳創作這幅作品的過程。她時而在富麗堂皇的別墅室內，時而在庭院竹叢之畔，時而移到書畫展廳、瑜伽活動室中，不停變換各種姿式，「揮毫上下左右開弓順撇葉逆撇葉一氣呵成！」作品完成後，目測至少有數米寬、兩層樓高度，其友人讚該畫大氣磅礴，「小琳創造了百日學畫歷史、兩天獨立完成即性創作一氣呵成超巨幅畫作的神奇！」、「一位女書畫家即將橫空出世！」

「鳳凰網」、「網易」等也有轉載李小琳友人該篇題為〈華麗轉身！李小琳超巨幅畫作《九天君竹》橫空出世！〉的長文和圖畫，引起網民議論紛紛，不少網民留下不以為然的評論。

除李小琳外，她的哥哥、交通部長李小鵬在中共二十大落選中央委員，也頗受關注，預計他也將退休或退居二線。據交通部新聞網，李小鵬1日曾主持召開部務會，專題學習宣傳貫徹二十大精神，傳達學習中央有關精神，審議《全國港口與航道佈局規劃》、《鐵路旅客運輸規程》等。