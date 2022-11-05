北京聞風：進博會傳遞對外開放心態 ／文：鍾鳴九

近期，面對複雜嚴峻的國內外形勢，以及多重超預期因素衝擊，中央政府各項穩經濟一籃子政策實施效果顯現，促進外貿增長。官方數據顯示，2022年首8個月內地進出口總額4.191萬億美元，按年比增長9.5%，其中累計進口額佔比43.31%。前三季度貨物和服務淨出口，對經濟增長貢獻率為32%，拉動GDP增長1個百分點。

商務部新聞發言人束珏婷日前表示，5年來，進博會充分發揮國際採購、投資促進、人文交流、開放合作四大平台作用，成為構建新發展格局的窗口、高水平開放的載體、多邊主義的舞台。

進博會不僅助力飽受疫情衝擊的上海持續打造成為引領全球貿易發展潮流的目的地和風向標，也再次傳遞中國主動擴大進口，推動國際貿易便利化、自由化的明確態度。

進口技術增市場消費水平

遼寧大學校長余淼杰表示，進博會彰顯中國對外開放的信心和決心。擴大對外開放，做好外循環，也能更好地促進內循環，為中國新發展格局服務。

余淼杰指出，擴大進口是一項長期國策，非權宜之計。他認為，首先通過進口先進產品和技術，提升內地市場消費水平。其次，有利於企業節約成本，獲取更高利潤，提升整個行業生產力水平。因此，從這個角度看，擴大進口對中國經濟有利。

對外經貿大學國際經濟研究院教授竺彩華則認為，受地緣政治衝突、疫情以及西方主要國家通脹高位運行等因素衝擊，內地外貿受到影響，但總體仍保持穩定增長，顯示出較強韌性。此外，中國在產業鏈供應鏈方面具有較強韌性，尤其高質量實施RCEP（《區域全面經濟伙伴關係協定》），增強了區域產業鏈供應鏈的穩定性。

目前，東盟持續成為中國第一大貿易伙伴。而且，今年前三季度中國與「一帶一路」沿線國家貿易佔比已經上升到32.3%，國際市場多元化開拓取得積極成效。

本屆進博會有127個國家和地區的企業參加企業商業展，66個國家和3個國際組織亮相國家綜合展，數量均超過上屆。在當前全球經濟復蘇艱難的情勢下，進博會的舉行無論於中國還是世界，都是一注強心劑。

文：鍾鳴九