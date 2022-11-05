進博會開幕 習：推各國共享中國大市場

創「絲路電商」合作先行區

開幕式由國務院副總理、進博會組委會主任胡春華主持。習近平發表題為「共創開放繁榮的美好未來」的致辭，他表示中共二十大強調，中國堅持對外開放的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，堅持經濟全球化正確方向。增強國內國際兩個市場兩種資源聯動效應，不斷以中國新發展為世界提供新機遇，推動建設開放型世界經濟。

他表示，中國將推動各國各方共享中國大市場機遇，加快建設強大國內市場，推動貨物貿易優化升級，擴大優質產品進口，創建「絲路電商」合作先行區，建設國家服務貿易創新發展示範區，推進高質量共建「一帶一路」。

習近平又稱，中國將推動各國各方共享制度型開放機遇，中國全面深入參與世界貿易組織改革談判，將積極尋求加入《全面進步的跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP）和《數字經濟伙伴關係協定》（DEPA）。

進博會是世界上首個以進口為主題的國家級展會，首屆在2018年舉辦，今屆一連六日在上海的國家會展中心舉行。本屆共有145個國家、地區和國際組織參展。

香港貿發局設有「香港食品館」及「香港服貿館」，展館面積1450平方米。其中食品館主打綠色、健康、創意食品；服貿館則以「香港通道 連接全球」為主題，參展企業涉及品牌及推廣營銷、產品設計、專業服務、 信息及通訊技術等類別。另據台媒《聯合報》，今年參加的台商僅20家，跌至5年最低，參展面積則基本與去年持平。

特首李家超在facebook稱，他和商經局長丘應樺昨晚在線上出席開幕式。他强調，進博會是國家主動向世界開放市場的重大舉措，為香港企業開拓內銷市場提供重大機遇。香港自2018年首屆進博會開始一直積極參與，今年逾200家香港企業參展，盡顯香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。