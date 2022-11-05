拆局：兩國商品貿易互補 中國市場對德車廠重要

「第一財經」引述德國基爾世界經濟研究所代所長高格（Holger Gorg）表示，中德兩國間的商品貿易在很大程度上互補，「比如中國市場對德國汽車製造商的重要性」，經濟結構的差異使交流對雙方都有利；兩個經濟體要使合作發生並取得成果，就必須建立在信任的基礎上。

德國伊弗（Ifo）經濟研究所所長福斯特（Clemens Fuest）稱，德國近年在華投資由大公司主導，特別是那些進入中國長時間的汽車公司。諮詢公司榮鼎集團（Rhodium Group）近期報告也提到，德企在華投資通常位於資本密集型製造和工程行業，汽車行業表現尤其突出，約佔歐洲對華直接投資的三份之一。「這一比例在2022年上半年甚至更高，因為寶馬將其在中國合資企業的股份從50%增加到75%。」

明報記者