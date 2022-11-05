中德深化經貿合作 反對俄核武威脅 習：政治互信破壞易重建難 朔爾茨就新疆台灣提關切

在華外國人允接種BNT疫苗

朔爾茨昨抵達北京，展開一日旋風式訪問。他與習近平會談後，又會見中國國務院總理李克强。朔爾茨在兩國總理共同記者會透露，中方同意讓在華外國人接種德國BioNTech公司的新冠疫苗，「當然這只是第一步，我期待使用者很快能擴大，讓全民使用這款疫苗」。這次隨同朔爾茨訪華的12家德企老闆，包括BioNTech首席執行官吳沙忻。外界推測中國將引進BioNTech疫苗，終結清零政策。

朔爾茨在記者會指出，德國不接受中國對立陶宛的貿易脅迫，也不同意中國對歐洲議會議員的制裁。他強調德國對區域的和平和穩定「日益感到憂心」，德國遵守一中政策，不過「唯有在和平及雙方都同意的前提下，才能改變台灣現狀」。至於新疆人權問題，他認為人權具有普世性，因此「關切新疆人權不是干涉他國內政」。

央視引述總理李克強表示，中方願同德方加強貿易投資、製造業、疫苗等重點領域合作，積極推動建立應對氣候變化合作機制，有序推動增加兩國直航航班，更好便利雙方人員往來。

防止亞歐現核危機

至於俄烏局勢，朔爾茨批評俄國「明目張膽違反國際法」，呼籲中國身為聯合國安理會常任理事國，負起對世界和平的責任；他與習近平都同意俄羅斯威脅用核武「不負責任又危險」，中國應發揮影響力，要求俄國尊重主權和領土完整等聯合國的憲章和原則，「這也是中國自身的願望」。

新華社報道，朔爾茨與習近平談及俄烏戰爭時，習近平强調，國際社會應共同支持一切致力於和平解決危機的努力，反對使用或威脅使用核武器，「倡導核武器用不得、核戰爭打不得，防止亞歐大陸出現核危機」；同時要確保全球產業鏈供應鏈穩定，防止國際能源、糧食、金融等合作受到干擾，以及出現更大規模人道主義危機。

習籲兩國抵制陣營對抗

作為中共二十大後首名來訪歐洲領導人，習近平向朔爾茨介紹大會情况，闡述中國式現代化，又表示「政治互信破壞很容易，重建卻很難，需要雙方共同呵護」，中德應該相互尊重，照顧彼此核心利益，堅持對話協商，共同抵制陣營對抗、泛意識形態化等因素干擾。

習近平說，當前國際形勢複雜多變，中德在變局、亂局中更應該攜手合作，中方願同德方共同努力，構建面向未來的全方位戰略伙伴關係，希望德方同中方一道抵制保護主義。談到中歐關係，習近平強調中方始終視歐洲為全面戰略伙伴，中歐關係關乎全球格局穩定和亞歐大陸繁榮，要堅持不針對、不依附、也不受制於第三方。

中國人民大學歐盟研究中心主任王義桅對本報指出，昨日的訪問就德國關心的俄烏衝突和脫鈎問題，中方強調的戰略政治互信、合作共贏等，雙方都給出了積極回應。訪問亦挖掘新的合作方向，如人工智能大數據、航天、綠色數字轉型，「從結果來看，雙方都比較滿意」。他總結「用新領域、更高質量的合作，來規避傳統領域的競爭關係；而不是盯着現有的這些競爭，否定這個互利合作共贏的這個前景，這點非常關鍵。」

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676