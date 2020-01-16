駐華記者申簽證兩年未果 CBC關京分社改派台灣

曾與中領館屢交涉 致信駐加大使

美國之音報道，CBC新聞總編芬隆（Brodie Fenlon）在CBC官網上宣布這項決定，他解釋說，自從2020年10月決定新派勒布朗（Philippe Leblanc）擔任駐華記者以來，CBC一直在努力為他申請中國簽證，包括多次與中國駐蒙特利爾領事館交涉，還寫信給中國駐加拿大大使叢培武，但都沒有成功。

芬隆坦承關閉北京分社是最不想做的事情，「但我們被迫無奈」。他說，勒布朗未來兩年將在台灣工作，並稱致力報道中國和東亞的承諾是堅定不移的。

被加拿大扣押的華為財務總監孟晚舟去年9月獲准回國後，中加關係遲遲未回暖。法新社報道，加拿大周三（2日）以「國家安全」為由，勒令包括中礦（香港）稀有金屬資源有限公司、盛澤鋰業國際有限公司以及藏格礦業投資（成都）有限公司等3家中企撤出其在加拿大稀土礦物公司的股份。加拿大創新、科學及工業部長商鵬飛（François-Philippe Champagne）說，加拿大國家安全和情報機構對這些公司「嚴格審查」，才做出這項決定。

加以國安為由 令3中企撤股稀土公司

外交部發言人趙立堅昨回應稱，中方依法依規處理外國記者來華常駐申請；CBC無常駐記者時間已遠超10個月，依規定應註銷常駐機構證，但中方考慮到疫情因素，迄未註銷。他亦強調，中方敦促加方停止對中企的無理打壓，中國政府將繼續堅定維護本國企業的正當合法權益。