滬進博會開幕 習將第三度視像致辭

料續宣中國對外開放決心

首屆進博會於2018年舉辦，被視為中國重點的主場外交活動之一，也被喻為中國三大展會之一，另兩個展會分別是廣交會和北京服貿會。據央視網報道，商務部發言人束珏婷昨宣布，第五屆進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇開幕式今日舉行，習近平將發表視頻致辭。翻查資料，頭兩屆習近平均親赴上海出席，並發表主旨演講，不過2020年起至今年，連續3屆改為視像致辭，料習在致辭中將繼續宣示中國對外開放的決心。

習近平昨會見到訪的坦桑尼亞總統哈桑時指出，發展好中坦關係不僅符合兩國共同和長遠利益，也對推進建構新時代中非命運共同體有重要意義。他強調，發展中非關係應該堅持互信、互利、互鑑、互助大方向不動搖。中方願積極落實全球發展倡議，提高開發中國家在全球治理中的代表性和發言權。

外交部發言人趙立堅前日稱，進博會的成功舉辦已經並將繼續向世界表明，中國主動向世界開放市場、分享發展機遇的決心信心，「相信本屆進博會的成功舉辦，將成為今年全球經濟復蘇發展的一大亮點」。

今屆特設中國這十年展區 示開放成就

不過，進博會未有公布今年的參展商總數。官方指逾280個世界500強和行業龍頭企業參展，數量超過上屆；本屆有127個國家和地區的企業參加企業商業展。翻查資料，2021年有127個國家和地區的近3000參展商參展。2019年，更有150多個國家和地區的3000多家企業參展。前4屆進博會累計意向成交額達2700多億美元。

本屆進博會共設六大展區，包括食品及農產品展區、汽車展區等，另外今年特別新設「中國這十年——對外開放成就展」展區，展示新時代中國對外開放成就。

明報記者 上海報道