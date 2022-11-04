學者：朔爾茨訪華「止血」中歐關係 京將「投桃報李」

德國希望中方利用同俄羅斯的戰略伙伴關係，施壓莫斯科早日結束俄烏戰爭，並力勸中國加入戰後烏克蘭的重建工作。辜學武指出，北京應會對朔爾茨的誠意「投桃報李」，「使他能體面地回到德國和歐洲，證明其積極對華交往政策的正確性」。

德反對聲音：違減對華依賴跨黨共識

德國內對朔爾茨訪華之行不乏反對聲音，有意見認為此舉不符德國國內正在成形中的「減少對華依賴」跨黨派共識。

中國人民大學歐盟研究中心主任王義桅向本報指出，作為疫情後首位訪華的西方大國領袖，中國非常重視德總理此訪。他說，疫情和俄烏衝突後，全球有「板塊化」趨勢，西方視中國為競爭和威脅，甚至系統性對手，並且將中俄「綁在一塊」。

「對於中國如何定位和歐盟成員國，乃至西方發達國家的關係，此訪是一個『重啟』和『定調』的契機。尤其二十大後，西方對華還在觀察，儘管訪問短暫，對於中國也是一個機遇去解釋二十大的一些政策。」王義桅還提到，對於綠色與數字「雙轉型」、共同富裕，中德互有可學習借鑑、合作之處。而不論是德國國內、歐盟他國質疑或美國施壓，「越是這樣越要釋放訊息，當面交流好過揣測對方意圖」。

明報記者 劉曉宇