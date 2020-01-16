朔爾茨今訪華 稱反脫鈎續關注人權 行前德報章撰文：對華政策需轉軚 重申和平解決台海問題

朔爾茨的一日訪問將首先和中國國家主席習近平會晤，並與國務院總理李克強舉行會談。德國內部及西方對其訪華質疑聲浪不斷，臨行前，朔爾茨於當地時間周三（2日）在《法蘭克福匯報》發文。文章開篇表示，距上任總理訪華已過去3年（2019年9月默克爾訪華），世界和地區形勢發生深刻變化，在疫情、俄烏戰爭對國際秩序和供應鏈的衝擊下，「（和中國）直接對話變得更加重要」。

疫情俄烏衝擊 與華直接對話重要

朔爾茨表示今天的中國和5年、10年前已經不同，他提到上月召開的中共二十大，「如果中國發生變化，德國與中國的關係也必須發生變化」。他認為中國應在衝突中扮演更具建設性的角色，德國希望與中國在氣候變化、全球衛生問題和糧食安全等領域合作；同時中國仍是德國的重要經濟伙伴，德中關係不能脫鈎。

他坦言，近年中歐間的競爭因素增加，但接受競爭的同時，更重要的是找出仍然符合雙方利益的領域。例如，中國的減排行動對於氣候變化至關重要，且德中在「氣候友好型技術」上的競爭，是以研發有效產品、成功實施方案為目的，有助於創新。

不避談棘手議題

涵公民自由新疆權利全球貿易

文章總結，此次訪問將在符合雙方利益的領域尋求合作，同時也不會避免爭議——「這是中德公開交流的一部分」。朔爾茨提到的「棘手議題」，包括尊重公民自由、新疆弱勢族群的權利，以及自由公平的全球貿易。他也表示「台海的緊張局勢令人擔憂」，強調德國奉行一中政策，旨在維護基於規則的秩序、和平解決衝突，「任何現狀的改變都必須通過雙方協議和平地發生」。文中還提到，作為一個「以特別痛苦的方式經歷冷戰」的國家，德國反對出現新的集團對抗。孤立中國的訴求，就像認為中國將建立霸權統治的主張一樣「微不足道」。

德國聯邦政府此前公布的簡報顯示，朔爾茨將在德國當地時間周四（3日）出發，周五抵京。雙方的討論將涉及雙邊關係、應對氣候變化、俄烏局勢以及東亞局勢等議題。據外媒報道，隨同訪問的商界代表團包括中德合資化工廠巴斯夫（BASF）、德意志銀行、西門子、寶馬、大眾、科技公司默克（Merck）、復必泰和喜寶HiPP等德國企業的代表。

對於朔爾茨稱不會忽視爭議問題，中國外交部發言人趙立堅昨稱，涉疆問題是中國的內政，不容外部勢力干涉；中方願在平等和相互尊重的基礎上同各方開展人權對話與交流，反對以討論人權問題為幌子，干涉中國內政，對中國進行污衊抹黑。

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